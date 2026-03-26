Estuz, entegre üretim altyapısıyla ihracat coğrafyasını genişletiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Tuz sektörünün önde gelen markalarından olan ve 1982 yılında Eskişehir’de küçük bir atölyede faaliyetlerine başlayan Estuz, yıllar içinde üretim altyapısını genişleterek hem iç pazarda hem ihracatta büyümesini sürdürüyor. Baksan Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 150 metrekarelik bir alanda kurulan şirket, 1997 yılında organize sanayi bölgesine taşınarak üretim kapasitesini artırdı.

Şirketin büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ise 2003 yılında İzmir’de kurulan deniz tuzu işleme tesisi oldu. Tarımsal sanayinin yoğun olduğu bölgede üreticilerin deniz tuzunu tercih etmesi nedeniyle yatırım kararı aldıklarını belirten Estuz Genel Müdürü Özgür Özdemir, bu tesis sayesinde ham maddeye daha yakın bir üretim modeli oluşturduklarını söyledi. 2008 yılında Afyon Dazkırı’da hizmete alınan rafine tuz üretim ve paketleme tesisinin ise üretim altyapısını güçlendirdiğini ifade eden Özdemir, burada ham tuzdan mamul tuza kadar uzanan entegre bir üretim sürecinin kurulduğunu belirtti.

İhracat odaklı üretim modeli

Üretim yatırımlarının arkasında ihracatı büyütme hedefinin bulunduğunu dile getiren Özdemir, yeni tesis yatırımlarıyla birlikte makine parkurunu genişlettiklerini ve uluslararası talebe daha güçlü yanıt verebildiklerini kaydetti.

Özgür Özdemir, “Endüstriyel gıda üreticilerinin büyük bölümüne ham madde sağlıyoruz. Şu an toplam iş hacmimizin yaklaşık yüzde 35 ila 40’ı ihracattan geliyor. Avrupa ülkeleri lokomotif pazarımız olmakla birlikte Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaklaşık 25 ülkeye ürün gönderiyoruz. Özellikle su arıtma sistemlerinde kullanılan tablet ve blok tuz ürünleri, kuzey ülkelerinde yoğun talep görüyor” dedi. Endüstriyel üretimin yanı sıra Efsina markasıyla perakende pazarına da adım attıklarını hatırlatan Özgür Özdemir, “Bugün geleneksel satış kanallarında ve farklı zincir mağazalarda ürün çeşitliliğimizi artırırken çevrim içi kanallarda da yaklaşık 70 farklı ürün çeşidiyle tüketiciye ulaşıyoruz.” dedi.

Afyon tesisi lokomotif yatırım

Estuz’un üretim altyapısının merkezinde Afyon Dazkırı’daki tesis bulunuyor. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, hem iç pazar hem de ihracat için üretim yapıyor. Tesisin üretim kapasitesiyle ilgili bilgiler veren Özgür Özdemir, “Afyon Dazkırı’daki tesisimiz şu anda şirketimizin lokomotif işletmesi konumunda. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Yıllık işlem hacmimiz 150 bin ton ile 200 bin ton arasında değişiyor. Toplam çalışan sayımız ise 200’e yaklaştı. Bu tesis sayesinde hem iç pazardaki sanayi müşterilerimize hem de ihracat pazarlarına düzenli ve güçlü bir üretim kapasitesi sunabiliyoruz. Yeni yatırımlarımızı da yine bu üretim altyapısını destekleyecek şekilde planlıyoruz” diye konuştu.