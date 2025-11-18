Et artık lüks oldu: Asgari ücretle alınabilen et miktarı 52 kilodan 31 kiloya düştü

Vatandaşın alım gücü her geçen gün biraz daha geriliyor. Yükselen fiyatlar karşısında özellikle yüksek değerli banknotların satın alma kapasitesi büyük ölçüde eridi. Basılı en büyük banknot olan 200 TL, yılbaşında bir kasaptan yaklaşık 500 gram et almaya yetiyorken, bugün aynı miktar parayla en fazla 250 gram et alınabiliyor. Böylece 200 liranın alım gücü kısa sürede yarıya kadar düşmüş durumda.

Asgari ücretlinin alım gücü de yıl başından bu yana kasapta dip yaptı

Kuzu but fiyatı 2025 Ocak’ta kilogramı 425 TL iken, Kasım 2025’te 700 TL’ye çıktı. Böylece 200 TL, ocakta 470 gram kuzu but alabilirken, kasımda ancak 280 grama yetiyor. Kuzu pirzolada kayıp daha da çarpıcı. Nefes'ten Merve Şişman'ın haberine göre ocak ayında 330 gram pirzola alınabilirken, kasımda 200 TL ile alınabilen miktar 130 grama kadar geriledi. Kuzu kuşbaşının kilogramı ocak ayında 570 lirayken kasım ayında 930 TL’ye yükseldi. 200 liraya yılbaşında 350 gram kuzu kuşbaşı alınabiliyorken kasım ayında bu miktar 210 grama geriledi. Kıymada yılbaşında 200 lira ile 590 grama alınırken, kasım ayında bu miktar 280 grama kadar indi. Dana kuş başında da dramatik düşüş yaşandı. Yılbaşında 200 liraya 450 gram dana kuş başı alınabiliyorken şu anda yalnızca 230 gram alınabiliyor. Bu tablo, 200 TL’nin kasaptaki değerinin 11 ayda yarı yarıya eridiğini gözler önüne seriyor. Asgari ücretlinin alım gücü de yıl başından bu yana kasapta dip yaptı. 22 bin 104 TL alan asgari ücret ile ocakta 52 kilogram et alına biliyordu bugün bu rakam 31 kilograma geriledi.

İthalata rağmen sofralar küçüldü, 200 tl’nin alım gücü yarıya düştü

Türkiye, 2025’in ilk 9 ayında 1 milyar dolara üstünde et ve canlı hayvan ithalatı yaptı. Buna rağmen fiyatlar arttı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üretici yüksek üretim maliyetleriyle mücadele ediyor. İthalat, geçici çözüm değil, fiyatları düşürmekte yetersiz bir araç olarak öne çıktı. Vatandaş hem yüksek fiyat hem de azalan alım gücü ile karşı karşıya. Kasapta kilo değil gram hesabı yapmak gerekiyor. 200 TL ile alınabilen et miktarı yarı yarıya düştü. Et artık asgari ücretli için ulaşılmaz bir lüks haline geldi. Fiyatlar tırmandı, sofralar küçüldü. Bu yıl asgari ücretli için et yemek hayal oldu” diye konuştu.

Fiyatlar ikiye katlandı

Ürün - Ocak 2025 - Kasım 2025

Kuzu but - 425 - 700

Kuzu pirzola - 600 - 1.480

Kuzu kuşbaşı - 570 - 930

Kuzu kıyma - 340 - 700

Dana kuşbaşı - 440 - 880