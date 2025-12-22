Et fiyatları rekor seviyeye ulaştı: Dar gelirli ve emekliler gramla et alabiliyor

Son bir ayda Türkiye genelinde kırmızı et fiyatları ciddi şekilde yükseldi ve yüksek fiyatlar, etin sofralardan uzaklaşmasına yol açtı. Birçok et ürününde fiyat artışı yüzde 17 ile yüzde 35 arasında değişiyor. Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), ülke genelinde görülen şap hastalığının et fiyatlarındaki artışın önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtiyor. Hastalık nedeniyle besi hayvanlarında yaklaşık yüzde 30, süt sığırlarında ise yüzde 20 oranında kayıp yaşanması öngörülüyor.

Kuşbaşı etin fiyatı 780 liradan 990 liraya yükseldi

Et ithalatına rağmen marketlerdeki fiyatlar hızla yükseliyor. İstanbul’da 25 Kasım–20 Aralık tarihleri arasında yağsız kıymanın kilogramı 700 liradan 900 liraya çıkarak yaklaşık yüzde 29 zam gördü. Kuşbaşı etin fiyatı 780 liradan 990 liraya yükselirken, dana döş 750 liradan 880 liraya, biftek 900 liradan 1.200 liraya çıktı. Nefes'in haberine göre bonfiledeki artış ise yüzde 35’i buldu; fiyat 1.700 liradan 2.300 liraya ulaştı. Bir kilogram pirzola ise 1.600 liradan satılıyor ve 4 orta boy pirzoladan oluşan paketlerde bir adet pirzolanın fiyatı 400 lirayı buluyor.

Dana karkas kesim fiyatı kilogram başına 559.3 TL

Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin 18 Aralık verilerine göre, dana karkas kesim fiyatı kilogram başına 559.3 TL’ye çıktı. Bu rakam bir önceki aya göre yüzde 12, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 59.5 artış anlamına geliyor. Dana kesim fiyatı 20 Kasım’da 500 TL, 16 Ekim’de 463 TL, 18 Eylül’de ise 471 TL seviyesindeydi.

Türkiye dünyanın en pahalını etini tüketiyor

TÜİK verilerine göre son 4 yılda ortalama gıda fiyatları yüzde 584 artarken, dana eti fiyatları yüzde 825 yükseldi. Öte yandan Türkiye dünyanın en pahalını etini tüketiyor. Dünyada ortalama kırmızı et fiyatı 6.6 dolar iken Türkiye’de 17.8 dolara çıkıyor. Artan fiyatlar, et tüketimini de doğrudan etkiliyor. OECD-FAO Tarım Görünümü 2024-2033 raporuna göre, kişi başına yıllık kırmızı et tüketimi OECD ülkelerinde 34.8 kilo, Avrupa’da 34.5 kilo, dünya genelinde 18.1 kilo seviyesinde bulunurken, alım gücündeki düşüş ve fiyat artışları nedeniyle Türkiye’de 16.6 kiloda kaldı.

Fiyat artışları et kıtlığından kaynaklanmıyor

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, fiyat artışlarının et kıtlığından kaynaklanmadığını savundu. Yardımcı, “Türkiye’nin hiçbir yerinde et sıkıntısı yok. Her yıl Ramazan ve bayramlar öncesinde benzer söylemlerle piyasada algı oluşturuluyor” dedi. Yardımcı, “Kıyma yaklaşık 11 ay boyunca 750 lira seviyesindeydi. Son dönemde 50–60 liralık bir artış oldu” dedi. Esnafının yüksek maliyetlerle ayakta kalmaya çalıştığını belirten Yardımcı, “600 liraya alınan et kasaba yaklaşık 950 liraya mal oluyor. Esnaf kâr etmiyor” ifadelerini kullandı.