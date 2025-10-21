Et ithalatı 15 yıldır durmuyor: Ağustosta yüzde 99 artış

Türkiye’de besiciler yetersiz destek nedeniyle zor bir dönemden geçerken, canlı hayvan ve kırmızı et ithalatındaki artış sürüyor. Et fiyatlarını dengelemek amacıyla 2010 yılında başlatılan ithalat uygulaması, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 99 oranında yükseldi. Ağustos 2025 itibarıyla geçen 15 yılda, 460,2 bin ton kırmızı et ithalatına 2,5 milyar dolar, 10,8 milyon baş canlı hayvan ithalatına ise toplam 10,6 milyar dolar harcandığı kaydedildi.

Toplam ithalat 1.1 milyar doları geçti

Bu dönemde kırmızı et ve canlı hayvan ithalatına toplam 13.2 milyar dolar ödedik. Yılın ilk 8 ayında toplam büyük ve küçükbaş hayvan ithalatı 524 bin 945 baş olurken, 798.7 milyon dolar ödeme yapıldı. Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberine göre bu dönemde 43.8 bin ton kırmızı et ithalatına 326 milyon dolar ödedik. Toplam ithalat 1.1 milyar doları geçti. Buna karşın et fiyatları düşmedi. Dana kıymanın fiyatı 650 lira olurken, dana but sotenin kilosu 940 liraya, dana kuşbaşının fiyatı da 780 liraya çıktı.

“Türkiye, et ithalatında dünya fiyatlarını yükselten ülke haline geldi”

Tarım Yazarı Gazi Kutlu, hayvancılıkta dışa bağımlılığın son 15 yıldır hız kesmeden arttığını belirterek, “Geçen yılın ilk sekiz ayında 254 bin 331 büyükbaş hayvan ithal edilmişti; bu yıl aynı dönemde bu rakam yüzde 99 artarak 505 bin 59’a çıktı. Bakan İbrahim Yumaklı döneminde, her gün 2 binden fazla büyükbaş hayvan ithal edildi. Bu tablo, mevcut Tarım ve Orman Bakanı’nı Cumhuriyet tarihinin en fazla hayvan ithal eden bakanı konumuna getirdi” dedi.

Kutlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Bakan bu hızla yetinmeyip savaş halindeki Ukrayna’dan bile et ithal etti. Bu yıl ithal edilen büyükbaşların yüzde 51’i Brezilya’dan, yüzde 47’si Uruguay’dan geldi. Et ithalatının yüzde 68’i ise Polonya’dan yapıldı. Üstelik bu yıl ithal edilen etin ton fiyatı geçen yıla göre 1.071 dolar daha pahalı. Dışarıda fiyatlar artmasa, ithalat çok daha yüksek olacaktı. Artık Türkiye, o kadar çok canlı hayvan ve et ithal ediyor ki, dünya piyasasında fiyatları yükselten ülkelerden biri haline geldi.”

"Ne üretici kazanıyor ne de vatandaş"

Gazi Kutlu, yerli besicinin adım adım tasfiye edildiğini belirterek, “Vatandaş et alamaz duruma geldi. Besiciye yapılan baskı et fiyatlarını yapay biçimde frenliyor ama üreticinin dayanacak gücü kalmadı. Bu kadar yoğun ithalata rağmen hayvan sayısı da artmıyor. Yani ne üretici kazanıyor ne de vatandaş. Türkiye’de hayvancılık artık çıkmaz bir sokağa girmiş durumda. Mevcut politikalar sürdükçe bu çıkmazdan kurtulmak da mümkün görünmüyor. Ülke hayvancılığı bugün tam anlamıyla bir kaosun içinde” ifadelerini kullandı.