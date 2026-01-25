Et ve Süt Kurumu ile Köfteci Yusuf arasında ithal et anlaşması: Satış fiyatları netleşti

Et ve Süt Kurumu (ESK), 2026 yılının ilk ithal et tedarik anlaşmasını, Türkiye genelindeki geniş şube ağıyla bilinen Köfteci Yusuf ile yaptı. Halk TV’nin aktardığı bilgilere göre ESK, Güney Amerika’dan temin ettiği kesimlik sığırlardan elde edilen karkas eti, KDV dâhil kilogramı 510 TL’den firmaya verecek.

Yapılan protokol kapsamında Köfteci Yusuf da bu etleri kullanarak üreteceği ürünlerin satış fiyatlarını önceden taahhüt etti. Buna göre sığır kıymanın kilogramı 750 TL, sığır kuşbaşı etinin kilogramı ise 850 TL’den tüketiciyle buluşturulacak. Belirlenen fiyatların, ESK ile Köfteci Yusuf arasında imzalanan ticari anlaşma çerçevesinde karşılıklı mutabakatla belirlendiği ifade edildi.

Karkas ete 100 TL’lik zam beklentisi

Türkiye, son dönemde yaşanan hızlı fiyat artışlarının ardından hayvansal ürün arzını desteklemek amacıyla ithalat adımlarına hız kazandırdı. Geçen yılın son çeyreğinde özellikle kırmızı et fiyatlarında yaşanan ani yükseliş sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı, Uruguay başta olmak üzere bazı Güney Amerika ülkelerinden ek kasaplık hayvan ithalatına başlamıştı.

2025’te Köfteci Yusuf’a uygulanan karkas et fiyatı kilogram başına 410 TL olarak belirlenmişken, 2026 itibarıyla yeni sözleşmede bu rakam yüzde 25 artışla 510 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, ithal karkas ette 100 TL’lik bir zam anlamına geliyor.

ESK’nın ithalat yoluyla elde edilen etlerin Türkiye iç piyasasına uygun fiyatlarla sunulması için farklı perakende ve restoran zincirleriyle benzer anlaşmalar yapmaya devam edeceği belirtiliyor. Bu tür uygulamaların, et fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol altına alma ve tüketicinin erişimini kolaylaştırma amacı taşıdığı ifade ediliyor.