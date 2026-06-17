Et ve Süt Kurumu’ndan kırmızı et fiyatlarına zam

Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye’nin önde gelen beyaz et üreticisi şirketlerinin yöneticileri “haksız fiyat artışı” ve “piyasa dengesini bozucu faaliyetlerde bulunma” iddialarıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete denetim amacıyla kayyım atandığını açıkladı.

Beyaz ette 'fahiş fiyat' incelemesi devam ederken, Et ve Süt Kurumu tarafından 'PERDER' üyesi marketlere daha uygun fiyatla yapılan et satışında yaklaşık bir yıl sonra tarife değişikliğine gidildi.

Ağustos 2025’ten bu yana sabit tutulduğu belirtilen kıyma ve kuşbaşı fiyatlarına yüzde 24 ila 28 oranında zam uygulandı.

Kıyma ve kuşbaşı zamlandı

Daha önce 485 liradan satılan kıymanın fiyatı 600 liraya çıkarılırken, 510 liradan satışa sunulan kuşbaşı etin kilogram fiyatı da 650 liraya yükseldi. Böylece kıymada yaklaşık yüzde 24, kuşbaşı ette ise yüzde 27'yi aşan artış gerçekleşti.

Piyasada ise kıymanın kilogram fiyatı 600 ila 1000 lira, kuşbaşı etin kilogram fiyatı ise 800 ila 1200 lira arasında değişiyor.