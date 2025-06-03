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Et ve Süt Kurumu'ndan kıyma fiyatlarına zam

Kurban Bayramı yaklaşırken ete zam geldi. Et ve Süt Kurumu (ESK), kıyma fiyatlarını artırdı.

Haber Merkezi
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Et ve Süt Kurumu'ndan kıyma fiyatlarına zam
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Vatandaşa uygun fiyatlı et temin etmek için perakende satış yapan Et ve Süt Kurumu (ESK), kıyma fiyatlarını artırdı.

Kurumun kendi mağazalarında kıymanın kilogram fiyatı 320 TL'den 335 TL'ye çıktı.

ESK'nın piyasayı düşürmek için ucuz et sağladığı Perakendeciler Derneği (PERDER) üyesi marketlerde bu rakam 410 TL'den 430 TL’ye yükseldi.

Halktv'de yer alan habere göre, ESK'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

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