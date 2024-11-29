Et ve süt sektöründe kriz büyüyor: Yükselen maliyetler ve düşük fiyatlar üreticiyi zorluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın et fiyatlarını azaltmak için ithalat çağrısında bulunması, hayvancılık ve süt üreticilerinde derin bir krize neden oldu. Yem, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlarla baş etmeye çalışan üreticiler, düşük et ve süt fiyatları yüzünden ciddi sıkıntılar çekiyor.

Üretici zor durumda

Cumhuriyet'in haberine göre; İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara, yem, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışa rağmen fiyatların ithalat nedeniyle baskılandığını belirtti. Şenkara, “Esnaf şu an ki fiyatlardan satmaktan mutlu olsa da üretici bu yüzden zor durumda kalıyor. Aslında artan enflasyonla birlikte et fiyatlarının da yükselmesi gerekiyordu, fakat regülasyon sayesinde bu yükseliş gerçekleşmedi” dedi.

Üreticilerin zor durumda kaldığını, ithalatın uzun vadede sektörü ve tarımı olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Şenkara, “Bu kışın gelmesiyle değil, enflasyonla orantılı olarak zaten yaz aylarında da üreticimiz bu artışları yaşıyor” diye konuştu.

"Hayvanları kestirmek zorunda kaldık"

Titar Tarım Başkanı Mehmet Doğan ise süt üreticilerinin maliyetler karşısında hayvanlarını kestirmek zorunda kaldığını ifade ederek, desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Doğan, “Üreticilerin en büyük sorunlarından biri, süt maliyetlerinin artmasına rağmen süt alım fiyatlarının düşük kalması. Bir litre sütün maliyeti 19 TL iken, sanayiciler ve toplayıcılar 12 TL ile 14,65 TL arasında alım yapıyor bu durum sürdürülemez. Süt fiyatlarının en az 21 TL ile 22 TL arasında olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Doğan, süt fiyatlarının maliyetlerin altında tutulmasının hem et hem de süt üretiminde azalmaya neden olacağını belirtti:

“Yüksek maliyetler ve düşük alım fiyatları yüzünden, dışarıdan ithal edilen süt inekleri 130 bin TL’ye alınırken, yerli üretici 60 bin TL ile 70 bin TL arasında kestirmek zorunda kalıyor. Bu durum uzun vadede hem et hem de süt üretiminde ciddi azalmaya yol açacaktır ve tüketiciler daha yüksek fiyatlarla karşılaşmasına neden olacak. Hükümetin üreticiye desteklerini artırması gerekiyor”