ETH ETF onayı için geri sayım başladı mı?

Berfin ÇİPA

Bitcoin Spot ETF onayının ardından sırasını salınca dikkatler Ethereum ETF onayına çevrildi. Mayıs ayına girmemizle beraber ETH ETF başvurusunun sonuçlanmasına da günler kaldı. Uzmanlar mayıs ayında bir onay gelmesini beklemese de bu süreç ETH nezdinde yeni bir hikaye oluşturacak mı? Kripto Masası'nda konuştuk...

Bitcoin Spot ETFbaşvurusunun 10 Ocak'ta onaylanması piyasaya adeta can suyu olmuştu. Onayın ardından elbette gözler lider altcoin Ethereum'a çevrildi. Her ne kadar Bitcoin 60 bin doların altına gerilese de ETH için tek hikaye Bitcoin grafiğindeki hareketler değil. Nitekim takvim yaprakları eksildikçe o kritik güne de geri sayım başladı. İlk olarak Van Eck başvurusu 23 Mayıs'ta ret ya da onay ile sonuçlanacak. Uzmanlar çoğunlukla Mayıs ayında Ethereum'un spot ETF'lerine dair onay beklemese de bu kritik olay bu hikayede önemli bir kilometre taşı olacak.

"HEMEN ONAY GELMEZ"

Burada çok büyük bir pazar olduğunun altını çizen Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, ETF başvurusuna dair şu yorumu yaptı; "Borsa yatırım fonlarında sadece Bitcoin yok, diğer finansal enstrümanlar da bulunuyor. Yatırımcı bu alanda portföyünü çeşitlendirirken göz önünde bulundurarak sıralar ve karar verir. Bitcoin de artık bu listeye girdi, BTC'nin ardından sırada hangi coin var dediğimizde hacim açısından en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum'a gözümüz çevrildi. Ethereum'un performansı ve ağ yapısı; tabanında barındırıp piyasaya kazandırdığı yenilikler çok daha üst düzeyde. Dolayısıyla dünya genelinde yaygın bir şekilde hem kilitleniyor hem trade ediliyor.

Bu yıl içerisinde biraz çekimserdi. ETH yatırımcısı Solana, AVAX, yapay zeka coinleri ve memecoinlere yönelmişti. Ancak bu durum farklı bir hal alabilir, mayıs ayı ETF kararı sebebiyle bizim için önemli olacak. Bence hemen onay gelmez çünkü BTC yıllar sonunda spot ETF onayı alabildi. ETH ETF onaylanması halinde büyük bir katkı tabiki olacak. Yüzde 1-2'lik bile bir pay alınsa fiyatların 3-4 katına çıkma potansiyeli var. Burada kripto yatırımcısının Ethereum'a bakışı şöyle olmalı; dip seviyelerden belki orta uzun vade için maliyetlenme yoluna gidebilir. Şu an makro verilere odaklandık, faiz indirimigeldiğinde tabiki durum tersine dönecek ama Fed tarafında bunun erteleniyor olması fiyatları biraz daha aşağı çekiyor. Piyasanın dip seviyelerden maliyetlenme fırsatı sunduğunu söyleyebiliriz."

Web 3 Ekonomisti Eren Caner de konunun sıcak olmadığını belirterek onay beklemediğini ifade etti; "Wall Street, Mayıs ayına spot ETH ETF onayı için organize oluyordu. Ancak BlackRock tarafından konuyla ilgili bir ses gelmedi. Bu işler BlackRock'a bağlı ilerliyor daha çok. Konu çok fazla sıcak değil, zaten konu sıcak olsaydı düşüşlere rağmen Ethereum'u en az 3500'lerin üzerinde görürdük. Ben bu sen onay gelmesini bekliyorum ancak onayın mayıs ayında gelmesini beklemiyorum."

ALTCOIN RALLİSİ BAŞLAR MI?

Altcoin yatırımcısının yoğunlukta olduğu piyasada Ethereum ETF onay sürecinin önemi daha da önemli hale geliyor. ETH'dan gelecek en ufak bir işaret fişeğinin altcoinler için fitili ateşlemesi bekleniyor dolayısıyla başlıkta belirttiğim soruyu Eren Caner ilettiğimde yanıtı şöyle oldu; "Bence mini bir ralli olur. Mega bir ralli yaşanması için öncelikle Bitcoin'in hareket yapması lazım. BTC'deki yükselişi görebilmemiz için ise Fed'in faiz indirimine başlaması lazım. Ekim- Kasım gibi başlayan hareketin ufak bir devamını beklerim ancak büyük bir ralli şuan beklemiyorum."

ALTCOIN SEPETİ YAPMAK İÇİN GEÇ KALINDI MI?

Bitcoin tüm zamanların zirvesine imza attığında da yatırımcı nezdinde geç kalınmışlık hissi ve yatırım telaşı mutlaka oluyor. Ethereum'un ETF onay hikayesi altcoin yatırımcıları için yine aynı geç kalma hissinin doğmasına sebep oluyor. Ancak telaşa gerek yok Eren Caner "Ben de hala sepet yapıyorum" dedi ve ekledi: "Yatırımcının geç kaldığını düşünmüyorum. Bir mega rallide mevcut rakamların komik kalacağı bir duruma geçebiliriz. Önümüzde Fed ile ilişkili olarak birkaç ay acele etmeden, düşüşlerden yararlanıp FOMO'ya kapılmadan yatırım yapmak istiyorlarsa altcoinlere yatırım yapabilirler. Sepet yaparken FOMO'ya kapılmamak, parçalı almak önemli. Yeniysek sepetin yüzde 5'ini memecoinlere ayırabiliriz mega boğadan yararlanmak istiyorsak. Daha az riskli gitmek istiyorsak yüzde 60 Bitcoin; yüzde 30 Ethereum gibi bir sepet de hazırlayabiliriz."

KALDIRAÇLI İŞLEMLERE AMAN DİKKAT!

Çelik; "Kaldıraçlı işlem yapınca örneğin 100 dolarım var ancak 100 doların üzerinde işlem açmamı sağlıyor yani pozisyonumu artırabiliyorum. Yüklü bir bakiye ile piyasaya giremeyen yatırımcı kaldıraçlı işleme yöneliyor.

1 tane ETH almak yerine 3 ETH almayı ve bu fiyat hareketinden yararlanmayı cazip görüyor. Ancak deneyimli değilse ve kaldıraç oranını düzgün ayarlamadıysa stop seviyesi yukarıdaysa örneğin long pozisyondayız ancak şuan düşüş var ve biz 2800'de stoplanacağız. 2800 test edilebilecek bir seviye eğer kaldıraç seviyesini çok yüksek tuttuysa 2800'lerde stoplanıyorsa bu durumda hemen pozisyonu desteklemeli. Çünkü 2700'lere sarkma ihtimali de var.

Eğer longdaysak nereye kadar düşerse bizi stoplamaz dediğimiz örneğin 2000 seviyesinde stoplanacak gibiyse orayı bekleyebiliriz. Ancak bazı yatırımcılar yüksek kar beklentisi ile nerdeyse yüzde yüz kaldıraç kullanarak işlem yapıyor dolayısıyla stop seviyesi çok yakın oluyor. Böylece pozisyon sıfırlanıyor. Ben yeni giren yatırımcının kaldıraçtan kesinlikle uzak durmasını öneririm. Kaldıraçlı işlemler dost gibi gözüküyor ama risk düzeyinizi tavana yükseltiyor."

ETH GRAFİĞİ NE SÖYLÜYOR?

Kripto Para Uzmanı Helin Çelik Ethereum grafiğini yorumladı: Evet fiyatlar ETF onayı ile 3-4 katına çıkabilir ancak bu zaman içerisinde olacak. Bitcoin'den sonra geleneksel yatırımcının Ethereum ile buluşması ve bu yöne eğiliminin artması zaman alacaktır. Günlük grafiğe baktığımızda trend desteğinde fiyatlandığını gözlemliyoruz. BTC grafiği ile benzer bir tablo var ancak düşüş biraz daha keskin yaşanmış. Görece BTC performansına göre daha zayıf ilerlemiş daha çok satış baskısı ile karşılaşmış. Halihazırda günlükte düşen kanal içerisinde fiyatlanıyor.

Kanalın direnç bölgesinden ya da 3300'lü seviyelerden gelen sert bir baskı var. Burada yaşanan çıkışların etkisi var. Bizim baz alacağımız seviye 2800 seviyeleri buradaki sarkma payını 2700'e kadar bir pay bırakabiliriz. Ancak 2700'lerin aşağı yönlü kırılması ETH'da riski biraz daha büyütecektir yatınımcı daha aşağıdan maliyetlenme için zaman kollayacaktır. Piyasaya henüz girmeyen yatırımcı varsa 2800 seviyelerini bekleyebilir. 2700'lere kadar pay bırakabiliriz panik yapmamıza gerek olmadan. Ancak buradan negatif ayışma gerçekleşirse 2500'lere kadar sarkma görebiliriz. Yatırımcı eğer kısa vade düşünüyorsa kanal desteğinden maliyetlenme yoluna gidebilir. Ama kanal ortası ve kanal direnci bizim için önemli olacaktır. Elinde ETH olan yatırımcı öncelikle 2160 ardından 2340 seviyelerini izleyebilir. 2340 kırılırsa sert bir yükseliş bekliyorum.

Web 3 Ekonomisti Eren Caner yılsonuna ilişkin beklentisi için şu yorumu yaptı, "2024'ün ikinci yarısı itibariyle Fed tarihleri geri çekti ancak faiz düşüşüne yılsonuna doğru yaptığı bir süreçte ETH 4000-4500 dolar bölgelerinde olacağını düşünüyorum."

BTC VE ETH PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

Bilindiği gibi Bitcoin'deki fiyat hareketi tüm piyasayı etkiliyor. Gelin uzmanlarla birlikte BTC ve ETH performasına yakından bakalım:

Çelik: Hazırladığım grafik ETH ve BTC'nin haftalığına bir bakış açısı getiriyor. ETH, BTC karşısında değer kaybına 2022 Eylül ayından itibaren devam ediyor. Zaman zaman BTC karşısında değerli hale gelebilmiş ancak sürece baktığımızda trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. En son yukarıda bu yıl içerisinde özellikle 8 Ocak haftasında biraz daha BTC'ye göre değer kazanmış gözüküyor. Ancak Halving'in de etkisiyle; Solana ve AVAX'ın da öne çıkmasıyla ETH yatırımcısı frene basmış gözüküyor. 0.058-0.060 bandı yukarı kırılabilirse o zaman ETH, BTC karşısında değer kazanma süreci devam eder ancak bir önceki zirveden geri dönüş alırsa ETH'daki zayıflık devam edecek demektir.

Caner: Aslında Ethereum yapacağını yaptı. Birçok düşüşte güçlü kaldı. En büyük rüzgarı spot ETH ETF onaylanma potansiyeli. SEC kötü bir süreç yönetti. BTC ETF onayı gelecekti zaten. Ancak burada oluşabilecek her türlü zarar bulaşmamak için aslında yatırımı Ethereum'a yöneldi. Çünkü Bitcoin'in ardından Ethereum'un spot ETF sürecine girmesi bekleniyordu. BTC ETF'I aslında Ethereum'a yaramıştı. Bu nedenle performans olarak ETH bir tık daha iyi durumda. En azından ETH için bir beklenti var. Aynı beklentiye Bitcoin için Fed faiz indirim süreci gündeme gelince girilir.