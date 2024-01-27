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Eti Maden Genel Müdürlüğüne Yalçın Aydin atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı ile Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi.

Haber Merkezi
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Eti Maden Genel Müdürlüğüne Yalçın Aydin atandı
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Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi.