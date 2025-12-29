  1. Ekonomim
  Eti Maden'e bağlı işletmelere 185 işçi alınacak
Eti Maden'e bağlı işletmelere 185 işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmelerde çalıştırılmak üzere 185 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 185 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir. Bandırma, Bigadiç, Emet ve Kırka işletmelerimizi kapsayan başvurular, 31 Aralık 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

