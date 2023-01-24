Etil alkol ithalatına gözetim önlemi

ANKARA-Ticaret Bakanlığı dökme etil alkol ile bir şeker türevinin ithalatında ileriye yönelik gözetim uygulanmasına karar verdi.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, 2207.20.00.10.01-2207.20.00.10.09 GTİP’li dökme etil alkol ile şeker türevi 1702 GTİP’li invert şeker/şeker şurubu ithalatında gözetim uygulamasına karar verildi.

Etil alkol için 1.15 TL/kg, diğer ürün için ise 1.25 TL/kg oranında referans fiyat belirlendi. Ürünün ithalat fiyatı ne olursa olsun vergilendirme işlemi referans fiyat üzerinden yapılacak.

Tebliğ konusu ürünler Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgeleriyle ithal edilebilecek. Gözetim belgesine ilişkin başvurular, Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı internet sitesi üzerinden yapılacak.