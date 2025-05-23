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Etil Asetat ithalatına yeni kalkan! 3 yıl sürecek korunma önlemi uygulanacak

Etil asetat ithalatında korunma önlemleri uygulanmasına karar verildi. 3 yıllık ek mali yükümlülük tutarları belli oldu. İlk yıl ton başına 110 dolar ek vergi uygulanacak. Her yıl 10 bin tonluk kısmı için genel tarife kontenjanı uygulanacak.

Haber Merkezi
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Etil Asetat ithalatına yeni kalkan! 3 yıl sürecek korunma önlemi uygulanacak
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla etil asetat ithalatına korunma önlemi geldi. İlk yıl ton başına 110 dolar ek vergi uygulanacak. 

 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Resmi Gazete'nin 6 Nisan 2024 tarihli sayısında yayımlanan tebliğ kapsamında yürütülen soruşturmayla alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

3 yıllık ek mali yükümlülük tutarları belli oldu

Buna göre, etil asetat ithalatında ton başına birinci yıl 110 dolar, ikinci yıl 104 dolar, üçüncü yıl 99 dolar olmak üzere 3 yıl ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanması kararlaştırıldı.

10 bin tonluk kısmı için genel tarife kontenjanı 

Ayrıca, söz konusu ürünün ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ülke ayrımı yapılmaksızın her yıl 10 bin tonluk kısmı için de genel tarife kontenjanı açıldı.

Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, söz konusu karara ilişkin Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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