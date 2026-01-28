Etimesgut Askeri Havaalanı 9,5 milyar TL’ye “VİP Havaalanı” oluyor

MEHMET KAYA / ANKARA

Mülkiyeti TSK’da kalmak üzere, işletmesi Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) verilen havaalanı için 2025 ortasından başlayarak, 2026 ortasına kadar açılan üç ayrı pazarlık usulü ihale ile yükleniciler belirlendi ve imzalanan sözleşmelerde 9 milyar 506 milyon TL harcama yapılması öngörüldü.

Etimesgut Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı’na kuş uçuşu yaklaşık 8 km mesafede bulunuyor. Pist uzatma, apron, yeni taksi yolları ve VİP terminal yanında, bağlantı yolları da yapılacak. Mevcut durumda dahi, üç ayrı bulvarla Cumhurbaşkanlığı’na erişimde yaklaşık 10-12 km mesafe bulunuyor. Bağlantı yollarıyla bu mesafe daha da kısalacak. Havalimanının sadece Cumhurbaşkanı ve diğer devlet görevlileri ile bazı özel uçuşlarda kullanılması bekleniyor. Böylece Ankara’da da bir VIP uçuş havalimanı kurulmuş olacak.

“2025’te üç sözleşme imzalandı ve inşaat devam ediyor”

Etimesgut Havalimanı’nın VIP uçuşlar için düzenlenmesi amacıyla 2025 içinde pazarlık usulüyle verilen üç ayrı ihale tamamlandı. Bağlantı yolları dahil; apron, terminal, taksi yolları yanında esas ana düzenleme, mevcut pistin uzatılması ve genişletilmesi oldu. Askeri büyük uçakların iniş-kalkış yapabildiği uzun pist 3 bin metreye uzatılacak ve genişliği de 60 metreye yükseltilecek. Böylece sivil büyük uçakların da inişine uygun hale getirilecek. Tesisin ilk olarak NATO zirvesinde yoğun biçimde kullanılması bekleniyor.

DHMİ tarafından açılan ilk ihalede “Etimesgut Askeri Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Devlet Konukevi İnşaatı” işini 2 milyar 96 milyon TL bedelle Sera Yapı Endüstrisi ile Antaş Altyapı şirketleri üstlendi. PAT ifadesi havacılıkta Pist–Apron–Taksi birleşimini temsil ediyor. Kamu İhale Kurumu belgelerinde pazarlık usulü seçilmesinin nedeni, “Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” şeklinde belirtildi. Sözleşmesi 18 Eylül 2025’te tamamlanan işin bitiş tarihi 15 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Aynı gerekçeyle yapılan bağlantı yolları ihalesi 10 Ekim 2025’te yapıldı ve yaklaşık maliyeti 4 milyar 417,9 milyon TL olan işi 3 milyar 971,4 milyon TL’ye SNH İnşaat üstlendi. Etimesgut Askeri Havalimanı PAT Sahaları 2. Etap İşleri ihalesi ise 20 Kasım 2025’te yapıldı; yaklaşık maliyeti 3 milyar 796,8 milyon TL olan bu işi 3 milyar 439 milyon TL bedelle Sera Yapı Endüstrisi tek başına üstlendi.

Etimesgut havalimanı konumu

Etimesgut Havalimanı, büyük askeri kargo uçaklarının da inebilmesini sağlamak amacıyla doğu, batı ve kuzey yönlerinde çok geniş boş alanların arasında bulunuyor. Batı yönünde Ankara Şeker Fabrikası’nın geniş arazisi, kuzey yönünde ise Ankara Hipodromu yer alıyor. Etimesgut Havaalanı ile bir başka tarihi askeri hava üssü olan Güvercinlik üssünün pisti birbirine çok yakın konumda bulunuyor.