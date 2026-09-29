ETSO Başkanı Saim Özakalın yeniden adaylığını açıkladı

Dört yıllık görev süresinin detaylı bir muhasebesini yapan Özakalın, şehrin sanayi ve ticaret altyapısını güçlendiren projeleri ile Erzurum ekonomisini geleceğe taşıyacak yeni dönem hedeflerini paylaştı. Bu talebin bir makam arzusu olmadığını vurgulayan Özakalın, "Başladığımız işi yarıda bırakmama, açık kalan dosyaları kapatma ve bu şehre verdiğimiz sözü yerine getirme talebidir" dedi.

35 Yıl Sonra TOBB Masasında Erzurum'un Sesi

Görev süresi boyunca ETSO'yu "takip eden değil, takip edilen" bir kurum vizyonuyla yönettiklerini belirten Özakalın, odanın 35 yıl aradan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulunda temsil edilmesinin Erzurum için büyük bir kazanım olduğunun altını çizdi. Bu sayede şehrin teşvik, sınır ticareti ve finansmana erişim gibi temel sorunlarının Ankara'da aracısız bir şekilde en üst düzeyde dile getirildiğini ifade etti.

Yeniden 5 Yıldızlı Oda Statüsüne Kavuşturduk

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmet anlayışımızı yeni nesil bir yapıya taşıyarak, 5 Yıldızlı Akredite Oda statümüzü güçlendirdik. Fiziki altyapımızı yenilerken ETSO Vakfı Merkezi ve Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’ni hayata geçirdik; web sitemiz ve mobil uygulamamızla hizmetlerimizi dijital ortama taşıdık. 2022’den bugüne 2.900’ü yeni kuruluş tescili olmak üzere 11.500’ün üzerinde ticaret sicili işlemini sonuçlandırdık, binlerce belge düzenledik ve 120’den fazla kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırdık. Tüm çalışmalarımızı, üyelerimizin işini kolaylaştıran hızlı, erişilebilir ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla sürdürüyoruz.

2. OSB'de 10 Milyar Liralık Yatırım ve 20 Bin İstihdam Hedefi

Erzurum'un sanayi potansiyelini canlandırmak amacıyla yürütülen 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarına geniş yer ayıran Özakalın, 152 hektarlık alanda yola çıkılan projede 71 sanayi parselinin tamamına yakınının yatırımcılara tahsis edildiğini belirtti. Tahsisli firmaların planladığı sabit yatırım tutarının 5 milyar 720 milyon lira olduğunu ve 4.500 kişilik istihdam öngörüldüğünü kaydetti. Bütün etaplar tamamlandığında ise hedefin 10 milyar liralık yatırım ve 20 bin kişilik istihdam olduğunu vurguladı. Ayrıca sanayicilerin yüzünü güldüren bir gelişmeyi hatırlatan Özakalın, organize sanayi bölgelerinin '5+1 uygulaması' ile 6. Bölge desteklerinden yararlandığını ve bu hakkın 2030 yılına kadar devam edeceği müjdesini aldıklarını ifade etti.

2034'e Doğru Erzurum Strateji Rehberi

Bir şehrin ancak stratejik bir planla büyüyebileceğine dikkat çeken Özakalın, 35 meslek komitesi, 20 paydaş kurum ve 2.400 anket verisiyle hazırlanan "2034'e Doğru Erzurum" strateji rehberini tanıttı. Sanayiden tarıma sekiz farklı başlıkta 5 sorun, 5 çözüm ve 5 stratejik tekliflerin yer aldığı bu rehberin, Erzurum'un ekonomik yol haritası olduğunu ve Ankara'daki kurum görüşmelerinde temel argüman olarak kullanıldığını belirtti.

Yeni Ufuklar, Küresel Pazarlar ve Yeni Teknolojiler

Ticaret Bakanlığı ile yürütülen UR-GE çalışmalarıyla ETSO üyeleri, yeni ihracat pazarları ve uluslararası iş bağlantılarıyla buluşuyor. Bugüne kadar 300’ün üzerinde firmayı dış pazarlara taşıyan sektörel ticaret heyetleri, Erzurumlu firmalara yeni teknolojileri ve üretim modellerini yerinde görme fırsatı sunuyor. Önümüzdeki dönemde 12 ülkeye daha düzenlenecek heyetlerle, ETSO üyelerinin küresel pazarlardaki varlığının ve ihracat kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

İstihdamda Türkiye Birinciliği ve 4.4 Milyarlık Hibe Kaynağı

Görev süresi boyunca ETSO'nun istihdam ve proje üretme kapasitesini zirveye taşıdıklarını belirten Özakalın, elde edilen başlıca başarıları şu şekilde sıraladı: ‘’Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında 128 kurs açılarak 3.232 kişiye mesleki eğitim verildi. ETSO garantörlüğünde 1.859 kişi doğrudan istihdama kazandırılarak NİYEP kapsamında Türkiye birincisi olundu. ABİGEM aracılığıyla hazırlanan projelerle bölgeye 4 milyar 413 milyon liralık hibe ve destek kaynağı kazandırıldı. KOSGEB ve KGF iş birliğiyle oluşturulan yaklaşık 6 milyar 390 milyon liralık finansman Erzurum iş dünyasıyla buluşturuldu. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla ETSO Vakfı için şehrin merkezinde yeni bir hizmet kompleksi inşa edildi. Uluslararası katılımla "Palandöken Ekonomi Forumu" yapılarak Erzurum, fikir üretilen bir ekonomi merkezi olarak dünyaya tanıtıldı.

Yeni Dönem Vizyonu: Üreten ve İhraç Eden Erzurum

Yeni dönemde Erzurum'un tamamının kalıcı olarak 6. Bölge teşviklerine alınması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Özakalın, hayata geçirilecek vizyon projeleri açıkladı: ‘’2.Organize Sanayi Bölgesi'nin 244 ve 65 hektarlık ilave alan tahsisleri neticelendirilerek yatırımcılara açılacaktır. Vakıf arazisine organize sanayi bölgesi statüsü kazandırılarak aynı alanda Mesleki ve Teknik Lise, Model Fabrika ve Soğuk Hava Test Merkezi kurulacaktır. Aziziye Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tamamlanacaktır. Bölgedeki sanayicilere has bir teminat modeli oluşturulması için KGF ve bankalar nezdinde çalışmalar yürütülecektir. Üyelerin dış pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla ETSO bünyesinde ülke ihracat ofisleri kurulacaktır. Devlet teşviklerini yatırımın en güçlü itici gücü olarak görüyoruz. Bölgesel teşviklerden iş dünyamızı en etkin şekilde faydalandırırken, yeni OSB’de savunma sanayisinin Erzurum’da yatırım yapması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’