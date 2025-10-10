ETSO’dan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dört kritik mesaj

Çalışma ziyaretinde; Erzurum’un sanayi, eğitim, teknoloji ve kalkınma yatırımlarını içeren kapsamlı dosya, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan’a sunuldu. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya, ETSO Meclis Üyesi Abdullah Samancı ve Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yakup Uzun ,Bakan Yardımcısı İnan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Erzurum’un üretim kapasitesini artırmayı, sanayi altyapısını güçlendirmeyi ve dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen yatırım dosyası paylaşıldı. Başkan Saim Özakalın: görüşme ilgili yaptığı değerlendirmede "Erzurum, sahip olduğu bilimsel birikim, üniversite altyapısı ve girişimci potansiyeliyle Türkiye’nin doğusunda yüksek teknolojinin üretim üssü olmaya hazır. Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçecek bu dört proje, Erzurum’un kalkınma vizyonunu somut yatırımlara dönüştürecektir" dedi.

Toplantıda gündeme gelen 4 kritik yatırım başlığı

ETSO’nun bakanlık ziyaretinde; "Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Kampüsü (1. OSB), Sanayiyle eğitimi entegre eden bu kampüs; uygulamalı öğrenme, teknik gelişim ve istihdam odaklı eğitim modüllerini bir araya getirecek. Yerel iş gücü yetiştirilecek, genç istihdamı güçlenecek. Erzurum, eğitimde üretimle bütünleşmiş "model şehir" olacak. Model Fabrika ile Dijital Dönüşüm ve Verimlilik. KOBİ’lere ve sanayicilere yalın üretim, dijital üretim teknolojileri ve verimlilik artırma alanında eğitimler sunulacak. Erzurum, Doğu Anadolu’nun dijital üretim üssü konumuna taşınacak. TRA1 Bölgesi Kalkınma Hamlesi. Bölgesel üretim kapasitesi, lojistik altyapı, ihracata dönük sanayi tesisleri ve yenilikçi girişimcilik destekleriyle Erzurum’un bölgesel liderliği güçlendirilecek. Yüksek İrtifa ve Soğuk İklim Test Merkezi (ATA Test Merkezi). Erzurum’un iklimsel avantajları, savunma, otomotiv ve enerji sektörleri için stratejik test altyapısına dönüştürülecek. 1850-3200 m rakım aralığında test sahaları, ISO/IEC 17025 standartlarında akreditasyon, %40 maliyet düşüşü, %25 Ar-Ge hızlanması, İlk etapta 100 teknik istihdam ve 200 milyon TL ekonomik katkı" başlıkları gündeme geldi.