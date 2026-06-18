Ette fiyat artışlarının temel nedeni üretim maliyetleri

CANAN SAKARYA / ANKARA

Fiyat artışlarının temel nedeninin üretim maliyetlerinden kaynaklandığına dikkat çeken muhalefet partileri, şirketlere yönelik operasyonların sektöre zarar vereceğini belirterek kayyum uygulamasını eleştirdi. Muhalefetten sonbahar ayları ile birlikte fiyatların yeniden yükselebileceği uyarısı da geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Ramazan ayından önce Ticaret Bakanlığı’nın beyaz et ihracatını yasakladığını ve ‘fiyatları artırmayın’ diye şirketlere yazılar gönderildiğini belirterek, “Bu yazıyı gönderirken üreticilerin girdi maliyetleri hakkında hiçbir fikirleri yoktu, beyaz etin saklama maliyeti yüksek olduğu için, hepsi de planlanmış üretim olduğu için çaresizce sektör bu baskıya boyun eğdi; bir kısmı ihracat piyasasını kaybetti ve fiyatlar Ramazan ayında yükselmedi, çok da haklı olarak daha sonra fiyatlar yükselmeye başladı” diye konuştu.

"Oturup sektör temsilcileri konuşulsa bunlar olmazdı"

Fiyat artışlarının üretim maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığını ifade eden Çömez, “Polis zoruyla fiyatları kontrol etmeye çalışacağınıza, oturup sektör temsilcileriyle konuşulsa; girdi maliyetleriniz ne kadar arttı, problemleriniz nelerdir, sektörü ayakta tutabilmek ve vatandaşa ucuz protein kaynağı temin edebilmek için neler yapmamız lazım diye tartışabilselerdi bu problem olmayacaktı. Bir süre daha fiyatlar düşük gidecek, belki üç, dört ay, belki sonbahara kadar ama bu sopayla fiyatları düşürme anlayışınız ters tepecek ve göreceksiniz sonbahardan sonra beyaz et fiyatlarının önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü yemin yüzde 70'i, yüzde 80'i ithal, enerjinin bir o kadarı ithal, veteriner ilaçları ithal…” diye konuştu.

ESK yüzde 84.2’lik zam yaptı

Kırmızı et fiyatlarına dikkat çeken Çömez, canlı hayvan ithalatını yapan Et ve Süt Kurumu’nun 2025 yılında kilo başına canlı hayvana 228 lira olarak verdiği fiyatı geçtiğimiz günlerde 420 lira olarak açıkladığını belirtti. Çömez, “Et ve Süt Kurumu yurt dışından ithal edilen hayvanlara yüzde 84,2'lik bir zam yapmış. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fahiş bir zam yok. Peki, ESK'ye kayyum atamayacak mısınız, onların üzerine gitmeyecek misiniz?” diye sordu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kayyum uygulamasını eleştirerek, “Yurttaşlarımız tabii ki ucuz et yesinler, rekabet olsun, fiyatlar artmasın, fiyat akışına müdahale edilmesin, bunlar çok doğru işler ama hepimiz biliyoruz ki, bütün bunlar ceza yargısının konusu değil. Sonuçta, bununla ilgili oluşturulmuş kurullar var, kurumlar var. O kurumlar öncelikle bu işlerle ilgili hâle gelirler, sonra, eğer konusu ceza yargısını gerektiren bir şey varsa, ceza yargısı devreye girer ama burada, doğrudan doğruya ceza yargısının devreye girdiği bir olayı görüyoruz” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise eleştirilere yanıt verirken ilgili bakanlıkların ve Rekabet Kurumunun koordinasyon içinde çalıştığını, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için hükümetin ciddi destekler verdiğini belirterek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma özellikle tüketiciler tarafından da olumlu karşılanmaktadır” dedi.