Euro Bölgesi 2022 yılında yüzde 1,9 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 artarken; yıllık bazda ise, yüzde 1,9 oranında büyüdü. Açıklanan büyüme verileri, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrekte yüzde 0,1 oranında büyümesi beklenirken; 2022 yılında ise yüzde 1,9 oranında büyüyeceği hesaplanmıştı.