Euro Bölgesi ekonomisi yeniden büyüme bölgesinde

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S&P Global verilerine göre, Euro Bölgesi Bileşik PMI Üretim Endeksi haziran ayındaki 50 seviyesinden temmuz ayında 52 seviyesine yükseldi.

Böylece özel sektör faaliyetleri mart ayından bu yana ilk kez büyüme gösterirken, son sekiz ayın en güçlü artışı kaydedildi.

Hizmet PMI da aynı dönemde 49,4'ten 51,7'ye yükselerek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Büyüme imalat ve hizmet sektörüne yayıldı

Temmuz ayında büyüme hem imalat hem de hizmet sektörlerinde görüldü.

Almanya'da özel sektör üretimi mart ayından bu yana ilk kez artarken, İtalya ve İspanya'da büyüme hız kazandı. İspanya yaklaşık bir buçuk yılın en güçlü performansını sergilerken, Fransa daralma yaşayan tek büyük ekonomi olmayı sürdürdü.

Yeni siparişler kasım ayından bu yana en hızlı artışını kaydederken, mal ve hizmet satışları da şubat ayından bu yana ilk kez yükseldi.

Fiyat baskıları hafifledi

Temmuz ayında girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artış hızında yavaşlama görüldü. Şirketlerin faaliyet giderlerindeki artış ise son beş ayın en düşük seviyesine geriledi.

İstihdam altı aylık düşüşün ardından yatay seyrederken, iş dünyası güveni de son beş ayın en yüksek seviyesine çıktı.