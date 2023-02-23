Euro Bölgesi enflasyon oranı açıkladı

Euro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklandı. Buna göre bölgenin enflasyonu beklentiler dahilinde gelirken, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında geriledi. Euro Bölgesi'nin enflasyonu yıllık bazda ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyonda rekor

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ocak ayında yüzde 5,3 seviyesine yükselerek rekor kırdı.