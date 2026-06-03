Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 18 ayın en düşüğünde

S&P Global, Euro Bölgesi'nin mayıs ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Buna göre, nisanda 48,8 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, mayısta 48,5'e düştü. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 18 ayın en düşük seviyesine indi.

Euro Bölgesi'nde nisanda 47,6 olan hizmet sektörü PMI, mayısta 47,7 oldu.

Piyasa beklentisi, mayısta bileşik PMI'ın 47,5, hizmet PMI'ın 46,4 olması yönündeydi.​​​​​​​

Veriler, enflasyonun yükselmeye devam etmesiyle Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin daha hızlı bir şekilde gerilediğini ortaya koydu.

Bu dönemde, Euro Bölgesi'nde mal ve hizmetlerine olan talebin azalması üretim seviyelerini olumsuz etkiledi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.