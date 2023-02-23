Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde ocak ayında enflasyon yüzde 0,2 oranında gerilerken, yıllık olarak ise yüzde 8,6 oranında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon, ocak ayında yüzde 5,3 seviyesine yükselerek rekor kırdı.
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Euro Bölgesi, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklandı. Buna göre bölgenin enflasyonu beklentiler dahilinde gelirken, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 oranında geriledi. Euro Bölgesi'nin enflasyonu yıllık bazda ise yüzde 8,6 olarak gerçekleşti.
Çekirdek enflasyonda rekor
Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ocak ayında yüzde 5,3 seviyesine yükselerek rekor kırdı.