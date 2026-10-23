Euro Bölgesi'nde ekonomik beklentiler kötüleşti

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanan eylül ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 3,1'e yükseldi. Ekonomik büyüme beklentileri daha olumsuz hale gelirken, işsizlik oranının artacağı öngörüldü.

ECB'nin 23 Ekim'de yayımladığı anket sonuçlarına göre, tüketicilerin son 12 ayda algıladıkları enflasyon oranı ağustostaki yüzde 3,5 seviyesinden eylülde yüzde 3,6'ya yükseldi.

Gelecek 12 aya ilişkin medyan enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıktı.

Uzun vadeli enflasyon beklentileri değişmedi

Tüketicilerin üç yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 2,9, beş yıl sonrasına ilişkin beklentisi ise yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin enflasyon beklentilerindeki belirsizlik hafif artarken, Orta Doğu'daki çatışmalar başlamadan önceki seviyenin üzerinde kalmaya devam etti.

Düşük gelir grubundaki katılımcıların enflasyon algısı ve beklentileri, yüksek gelir grubundakilere göre daha yüksek gerçekleşti.

Ayrıca 18-34 yaş grubundaki tüketicilerin enflasyon beklentileri, 35-54 ve 55-70 yaş gruplarının altında kaldı.

Gelir ve harcama beklentilerinde artış

Euro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin nominal gelir artışı beklentisi, ağustostaki yüzde 1 seviyesinden eylülde yüzde 1,1'e yükseldi.

Gelir artışı beklentisi en düşük gelir grubunda yüzde 1,5, en yüksek gelir grubunda ise yüzde 1,2 oldu.

Tüketicilerin son 12 aya ilişkin algıladıkları nominal harcama artışı yüzde 5,2'den yüzde 5,3'e çıkarken, gelecek 12 aya yönelik harcama artışı beklentisi yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye yükseldi.

Büyüme beklentisi eksi yüzde 1,5'e geriledi

Tüketicilerin Euro Bölgesi ekonomisinin gelecek 12 aydaki büyümesine ilişkin beklentisi, ağustostaki eksi yüzde 1,2 seviyesinden eylülde eksi yüzde 1,5'e geriledi.

Aynı dönemde gelecek 12 aya ilişkin işsizlik oranı beklentisi yüzde 11'den yüzde 11,3'e yükseldi.

İşsizlik beklentisi en düşük gelir grubunda yüzde 13,6 ile en yüksek seviyede gerçekleşirken, en yüksek gelir grubunda yüzde 9,7 olarak kaydedildi.

Tüketicilerin mevcut işsizlik oranına ilişkin algısı yüzde 10,6 seviyesinde bulunurken, geleceğe yönelik beklentilerin bu oranın yalnızca bir miktar üzerinde olması iş gücü piyasasına ilişkin genel olarak istikrarlı bir görünüme işaret etti.

Konut fiyatlarında yükseliş beklentisi

Euro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 ayda konutlarının değerine ilişkin artış beklentisi, ağustostaki yüzde 3,4 seviyesinden eylülde yüzde 3,5'e yükseldi.

Konut fiyatlarındaki artış beklentisi en düşük gelir grubunda yüzde 4, en yüksek gelir grubunda ise yüzde 3,2 oldu.

Gelecek 12 aya ilişkin konut kredisi faiz oranı beklentisi yüzde 4,9 seviyesinde değişmedi. En yüksek gelir grubundaki tüketiciler yüzde 4,4, en düşük gelir grubundakiler ise yüzde 5,7 konut kredisi faizi bekledi.

Krediye erişimin zorlaşacağı öngörülüyor

ECB anketi, son 12 ayda krediye erişimin zorlaştığını bildiren hanelerin net oranının ağustos ayına göre yükseldiğini gösterdi.

Gelecek 12 ayda kredi koşullarının daha da sıkılaşmasını bekleyen hanelerin net oranında da artış kaydedildi.