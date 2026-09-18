Euro Bölgesi'nde enerji alarmı: Acil toplantı gündemde
Euro Bölgesi maliye bakanları, Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetleri ve hanehalkları üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Eurogroup Başkanı Kiriakos Pierrakakis, yükselen enerji fiyatları konusunda acil toplantı yapılabileceğini belirtirken, hükümetlerin mali desteklerinin bütçeler üzerindeki baskısı da gündeme geldi.
Euro Bölgesi maliye bakanları, Dublin'de cuma günü yapılan toplantıda Orta Doğu'daki savaşın hanehalkları üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getirdi.
Dış basında yer alan haberlere göre, artan enerji maliyetlerine karşı hükümet desteklerinin mali disiplin üzerindeki baskıyı artırdığı, küresel tahvil piyasalarındaki dalgalanmanın da bütçe görünümünü zorlaştırdığı belirtildi.
Enerji fiyatları için acil toplantı gündemde
Eurogroup Başkanı Kiriakos Pierrakakis, yükselen enerji fiyatlarını ele almak üzere acil toplantı düzenleme ihtimalini dışlamadığını söyledi ancak gizli görüşmelerin detaylarına ilişkin yorum yapmadı.
Pierrakakis, küresel tahvil getirilerindeki yükselişin bütçeler üzerindeki baskıyı artıracağını belirterek, Euro Bölgesi ülke tahvili spreadlerinin tarihsel standartlara göre hâlâ kontrol edilebilir aralıkta bulunduğunu ifade etti.
Büyüme ivmesinin sürmesi bekleniyor
Pierrakakis ayrıca Euro Bölgesi'nde büyüme ivmesinin yıl sonuna kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.
Mali görünüm açısından güvenilirliğin önemli bir varlık olduğunu vurgulayan Pierrakakis, ülkelerin üzerinde uzlaşılan mali patikaya bağlı kalması gerektiğini kaydetti.