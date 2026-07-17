Euro Bölgesi'nde enflasyon 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2,8 olarak teyit edildi.

Böylece mayısta yüzde 3,2 olan enflasyon, şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Haziran verileri, Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki son yükselişlerin enflasyon üzerindeki etkisini henüz yansıtmıyor.

Enerji fiyatlarındaki artış yavaşladı

Enflasyondaki gerilemede enerji fiyatlarındaki artış hızının yavaşlaması etkili oldu. Enerji enflasyonu mayıstaki yüzde 10,8'den haziranda yüzde 8,5'e gerilerken, hizmetler, enerji dışı sanayi ürünleri ile gıda, alkol ve tütün grubunda da fiyat artış hızı yavaşladı.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indi.

Büyük ekonomilerde enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nin büyük ekonomileri arasında Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda'da enflasyon yavaşlarken, İspanya'da yıllık enflasyon yüzde 3,6 seviyesinde sabit kaldı.

Enflasyondaki düşüşe rağmen yıllık fiyat artışı, Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde seyretmeye devam etti.