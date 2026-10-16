Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilere paralel yükseldi

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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,8'e yükselerek piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesindeydi. Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı ve yüzde 0,6'lık beklentiyle uyumlu geldi.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geçen yılın eylül ayında yüzde 2,2 seviyesindeydi. Avrupa Birliği genelinde de yıllık enflasyon ağustostaki yüzde 3,2'den eylülde yüzde 3,8'e yükseldi. AB'de aylık fiyat artışı yüzde 0,6 oldu.

Enflasyondaki yükselişte enerji etkisi öne çıktı

Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki yıllık enflasyona en büyük katkıyı 1,71 puanla enerji verdi. Hizmetlerin katkısı 1,52 puan, enerji dışı sanayi mallarının katkısı 0,29 puan, gıda, alkol ve tütünün katkısı ise 0,25 puan olarak hesaplandı.

Üye ülkeler arasında yıllık enflasyon ağustosa göre yalnızca bir ülkede gerilerken, üç ülkede değişmedi ve 23 ülkede yükseldi.

Avrupa'da enflasyonun zirvesinde Romanya yer aldı

Eylülde AB ülkeleri arasında en düşük yıllık enflasyon yüzde 1,0 ile İsveç'te kaydedildi. İsveç'i yüzde 2,1 ile Macaristan ve Danimarka izledi.

En yüksek yıllık enflasyon ise yüzde 6,5 ile Romanya'da gerçekleşti. Litvanya'da enflasyon yüzde 6,1, Bulgaristan'da yüzde 5,6 oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 3,3, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 5,0 olarak kaydedildi.

İtalya'da AB uyumlu tüketici fiyatları eylülde yıllık yüzde 4,2 arttı. Önceki veri ve piyasa beklentisi yüzde 4,1 seviyesindeydi.

İtalya'da aylık fiyat artışı yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.