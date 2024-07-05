Euro Bölgesi'nde konut fiyatları geriledi
Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre; Euro Bölgesi'nde konut fiyatları yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,4 geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılı birinci çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri açıkladı.
2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 düştü
Verilere göre, Euro Bölgesi'nde konut fiyatları, bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 düştü. Konut fiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 0,1 geriledi.
Konut fiyatları AB'de ise bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 arttı.
İlk çeyrekte konut fiyatları yıllık bazda Lüksemburg'da yüzde 10,9, Almanya'da yüzde 5,7, Fransa'da yüzde 4,8, Finlandiya'da yüzde 4,3, Slovakya'da yüzde 3, Avusturya'da yüzde 2,2, İsveç'te yüzde 1,6, azaldı.