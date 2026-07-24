Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyeti 4 ay sonra büyümeye döndü

S&P Global'in öncü bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziran ayındaki 50,0 seviyesinden temmuzda 51,9'a yükseldi. Beş ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, 50,3 olan piyasa beklentisini de geride bıraktı. PMI'da 50 seviyesinin üzerindeki değerler ekonomik faaliyette büyümeye işaret ediyor.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayında ekonomik faaliyette memnuniyet verici bir canlanma görüldüğünü ancak yüksek enflasyon ve Orta Doğu'da yeniden tırmanan çatışmalar nedeniyle görünüm üzerindeki belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Yeni siparişler yeniden arttı

Yeni siparişler şubat ayından bu yana ilk kez artarken, büyüme hızı Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro Bölgesi içi ticareti de kapsayan ihracat siparişlerinde gerileme devam etse de düşüş hızı Mart 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Hizmet ve imalat birlikte güçlendi

Hizmet sektörü PMI, haziran ayındaki 49,4 seviyesinden 51,6'ya yükselerek beş ayın zirvesine çıktı ve üç aylık daralma dönemini sona erdirdi. Veri, hizmet sektöründe daralmanın süreceğini öngören piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti.

İmalat üretimindeki artış son 52 ayın en yüksek hızına ulaşırken, imalat PMI 51,4'ten 52,0'ye yükseldi. Böylece endeks 51,5 seviyesindeki beklentiyi de aştı.

Almanya ekonomisi dört ay sonra yeniden büyüme bölgesine geçerken, Fransa'da ekonomik faaliyet daralmayı sürdürdü. Euro Bölgesi'nin geri kalanında ise son sekiz ayın en güçlü genişlemesi kaydedildi.

İstihdam yeniden artış gösterdi

Şirketlerin istihdamı, aylardır süren kayıpların ardından temmuz ayında yeniden artış kaydetti. Hizmet sektöründeki işe alımlar, imalat sanayisinde devam eden istihdam kayıplarını büyük ölçüde dengeledi.

Williamson, ikinci çeyrekte yatay seyreden ekonomide temmuz ayında talebin toparlandığını ve PMI verilerinin üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 0,3 büyümeye işaret ettiğini ifade etti.