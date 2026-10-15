Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi geriledi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 azaldı.

AB genelinde de sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Aylık üretimde en sert düşüş Belçika'da

Ağustosta AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aylık bazda en fazla artış yüzde 6,5 ile İsveç'te gerçekleşti.

İsveç'i yüzde 4,3 ile Estonya ve yüzde 2,6 ile Hollanda izledi.

Aynı dönemde sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 5,1 ile Belçika'da kaydedildi. Belçika'yı yüzde 3,1 ile İrlanda ve yüzde 2 ile Portekiz takip etti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,8 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Hollanda'yı yüzde 8,8 ile Macaristan ve yüzde 8,3 ile Danimarka izledi.

Yıllık bazda en sert düşüş ise yüzde 15 ile İrlanda'da görüldü. İrlanda'nın ardından yüzde 7,1 ile Belçika ve yüzde 5,4 ile Bulgaristan geld