Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları yıllık yüzde 15 yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 gerilerken, 2022'nin ocak ayına göre yüzde 16,4 arttı.

Euro Bölgesi'nde ise ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 2,8 düşerken, yıllık bazda yüzde 15 artış kaydetti.

Piyasa beklentileri ÜFE'nin aylık yüzde 0,3 düşeceği, yıllık bazda ise yüzde 17,7 artacağı yönündeydi.

Son verilerde Euro Bölgesi’nde yıllık ÜFE beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Euro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 20,5 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta yıllık bazda en fazla yüzde 64,6 ile Macaristan'da, yüzde 38,8 ile Letonya'da ve yüzde 34,5 ile Slovakya'da yükseldi.

Yıllık ÜFE artışı, Almanya'da yüzde 18,3 ve Fransa'da yüzde 17,9 olarak belirlendi.