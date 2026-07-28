Euro, Fed'in olası faiz artışı beklentisiyle baskı altında

ING Döviz Analisti Chris Turner, petrol fiyatlarındaki gerilemeye rağmen euronun destek bulmakta zorlandığını, piyasalarda yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü faiz artırabileceği ihtimalini fiyatladığını belirtti.

Turner, erken bir faiz artırımının Fed'in enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendirebileceği ve ilerleyen dönemde daha fazla parasal sıkılaştırma ihtiyacını azaltabileceği yönündeki görüşlerin piyasalarda etkili olduğunu ifade etti.

Analiste göre, Fed yetkililerinin son dönemde sınırlı yönlendirme yapması da bu beklentilere ilişkin spekülasyonları artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasalar yüzde 34 olasılık fiyatlıyor

Piyasalarda Fed'in çarşamba günkü toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yaklaşık yüzde 34 olarak fiyatlanıyor.

Euro/dolar paritesi, daha önce bir ayın en düşük seviyesi olan 1,1360 seviyesini test etmesinin ardından 1,1370 seviyesinde yatay seyir izledi.

ING'den teknik seviye uyarısı

ING, 1,1360 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde euro/dolar paritesinin 1,1325 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördü.