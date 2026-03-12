Euro kuru güncellendi: İlaçlara yeni zam dalgası geliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru güncellendi. Mevcut 25,3346 TL olan euro, 13 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren yüzde 6,5 artışla 26,8767 TL’ye yükseltilecek.

1 Nisan 2026’ya kadar toplam yüzde 14,93 artış

Euro kuru 1 Nisan 2026 Çarşamba günü ise yüzde 8,33 artışla 29,1164 TL'ye yükseltilecek. Böylelikle bugünden 1 Nisan 2026 Çarşamba gününe toplamda yüzde 14,9274 artış gerçekleşecek.

Fiyat korumalı ürünlerde ise barem değeri 100 lira 37 kuruş, diğer ürünlerde 52 lira 44 kuruş olacak. Bu değerlerin altındaki ilaçlar için Euro kuru güncellemesi yapılmayacak.

"Sorun zam değil, yokluk"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararı değerlendiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, yapılan artışın sorunu çözmeyeceğini belirtti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, ilaçta kullanılan Euro kurunun gerçek kurun çok gerisinde kaldığını vurgulayarak, reel euro kurunun 51 TL'nin üzerinde olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, "İlaç eurosu gerçek kurun yarısı kadardır. Bu nedenle yerli üretici hammadde temin etmekte zorlanmakta, ithal ilaçlar Türkiye pazarından çekilmekte, tedarik zinciri giderek zayıflamaktadır" denildi.

e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" uygulamasına da değinen TEİS, asıl sorunun dijital uygulamalarla değil, ilaçların eczane raflarında bulunamamasıyla ilgili olduğunu belirtti.

Sendika, "Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır" diyerek, vatandaşın ekrana yönlendirilmesi yerine ilaçların yeniden erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.