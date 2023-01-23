Euro, radikal faiz artırım beklentilerinden destek buldu

Euro, Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin Avrupa'da radikal faiz oranları artışlarına işaret eden yorumlarından destek bulması ile birlikte, pazartesi gününü dolar karşısında değer kazanarak geçiriyor.

Euro, yüzde 0,1 artışla geçen yılın Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesinde işlem görerek 1,0927 dolara kadar ulaştı.

Euro'nun kazanımlarına, Şubat ve Mart aylarındaki toplantılarda iki kez daha 50 baz puan artış yapılmasını savunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyeleri Klaas Knot ve Peter Kazimir'in açıklamaları destek oldu.