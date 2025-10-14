Euro toparlanmakta zorlanıyor! Düşüşler devam edecek mi?

Fransa'daki siyasi kaos euroyu sarsıyor. ING doların güçlü kalması halinde euronun toparlanamayacağını belirtirken hükümet çöküşü riski ve ECB'nin faiz indirimlerinin düşüşleri tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

"Euro toparlanmakta zorlanıyor"

ING analisti Francesco Pesole'ye göre, Fransa'da devam eden siyasi belirsizliğin, ABD dolarının makroekonomik veya gümrük vergisi haberleriyle önemli ölçüde düşmemesi durumunda euro'nun toparlanmakta zorlanabileceği anlamına geliyor.

Cuma günü istifasının üzerinden sadece günler sonra yeniden başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu'nun bütçe teklifini sunması bekleniyor. Pesole, bunun, Perşembe günü yapılması beklenen güvensizlik oylamasında hayatta kalma şansını belirleyeceğini söylüyor.

Euroda düşüş yaşanır mı?

Pesole, "Bu hafta yaşanacak bir başka hükümet çöküşü, euronun ABD-Çin ticari anlaşmazlığındaki daha fazla tırmanıştan doğacak faydalardan yararlanmasını engelleyebilir" diyen Pesole, ABD-Çin gerilimlerinin hafiflemesi durumunda euro/dolar paritesinin 1,1500 seviyesine düşebileceği ifade etti.

"ECB'nin faiz indiris beklentisi güçlenirde euro değer kaybedebilir"

Standard Chartered stratejistlerine göre, Avrupa Merkez Bankası'nın aralık ayında tekrar faiz indirmesi beklentileri güçlenirse euro değer kaybedebilir. Enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin altında kalması durumunda, 2026'da daha fazla faiz indirimi de mümkün görünüyor.

"Büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebilir"

ABD gümrük vergilerinin euro bölgesi ihracatını ve büyümeyi zayıflatabileceği belirtiliyor. Fransız siyasi belirsizliği ve Almanya'daki bürokratik engellerin mali dağıtımları yavaşlatmasının da büyüme beklentilerini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Euro için olumlu faktörler arasında sermaye piyasası reformlarındaki ilerleme ve rezerv yöneticilerinin euroya yönelik çeşitlendirmesi gösteriliyor, ancak bu konudaki kanıtların sınırlı olduğu vurgulanıyor.

Standard Chartered euro tahminini paylaştı

Standard Chartered, euro/dolar paritesinin mevcut 1.1555 seviyesinden, 2026'nın ikinci çeyreğinde 1.13 seviyesine düşeceğini öngörüyor.

Euro 2 ayın en düşük seviyesinde

Euro/dolar, daha önce iki ayın en düşük seviyesi olan 1,1540'ı gördükten sonra yüzde 0.2 düşüşle 1.1547 seviyesinden işlem görüyor.