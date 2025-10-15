  1. Ekonomim
EuroFighter ile ilgili kritik gelişme: Alman bakan Ankara'ya geliyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Berlin ile Ankara arasında EuroFighter jetlerinin olası satışının görüşüleceğini duyurdu. Sözcü "Bu hava araçları, NATO çerçevesinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" diye ekleyerek, Wadephul'un Ankara ziyaretinde mevkidaşı Hakan Fidan ile bu konuyu görüşeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
EuroFighter ile ilgili kritik gelişme: Alman bakan Ankara'ya geliyor
Hafta başında Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul cuma günü de Ankara'ya geliyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Josef Hinterseher, "Alman hükümeti, Türkiye'ye EuroFighterların teslimini görüşmek için Airbus'tan gelen ön müzakere teklifine olumlu yanıt verdi" dedi.

Hakan Fidan ile Eurofighter görüşmesi

Sözcü ayrıca "Bu hava araçları, NATO çerçevesinde kolektif savunma amacıyla kullanılıyor" diye ekleyerek, Wadephul'un Ankara ziyaretinde mevkidaşı Hakan Fidan ile bu konuyu görüşeceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları geçen haftaki açıklamasında "Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır" demişti. Bu arada bu, Wadephul'un Ankara'ya ilk ziyareti olacak. Görüşmede ayrıca Gazze'deki durum da masaya yatırılacak.

Türkiye EuroFighter jetlerinden 40 adet almak istiyor

Yunan gazetesi Kathimerini, hafta sonu yayınladığı bir haberde Wadephul'un Atina ziyareti sırasında Yunan hükümetine Avrupa Birliği'nin (AB) yeni savunma fonu programına Türkiye'nin katılımıyla ilgili itirazlarını geri çekmesi için baskı yapacağını yazmıştı.

150 milyar Euro değerindeki Avrupa Güvenlik Eylem Planı (SAFE) ile Avrupa'nın savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasında ortak üretim ve yatırım mekanizmaları kurulması hedefleniyor.

Türkiye envanterini yenilemek amacıyla Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ortak ürettiği EuroFighter jetlerinden 40 adet almak istiyor.

Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiliz mevkidaşı John Healey temmuz ayında Ankara'nın EuroFighter savaş uçaklarının kullanıcısı olmasına izin verecek mutabakat zaptı imzalandı.

