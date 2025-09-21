Euro'nun güçlenmesi ihracatçıya avantaj sağlıyor: Sektör temsilcileri değerlendirdi

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiler üzerindeki etkilerine yönelik soru işaretlerinin artmaya devam etmesi başta Fed olmak üzere merkez bankalarının politika alanlarını daraltıyor.

ABD'de enflasyonun henüz hedeflenen düzeyde yavaşlamamasına karşın, iş gücü piyasasının kötüleşmeye başladığına dair gelen sinyaller Fed'in para politikaları oluşturmasını güçleştirdi.

Fed çarşamba günü, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti. Son göstergelerin yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetteki büyümenin ılımlı hale geldiğini gösterdiği belirtilen politika metninde, istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının bir miktar artsa da düşük kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürürken, 2026 yılında da 3 faiz indirimi fiyatlanıyor.

Geleceğe dair güçlenen faiz indirimi beklentileriyle doların Euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, son 3,5 yılın en düşük seviyesinde indi. Doların değer kaybetmesiyle yükselen Euro/dolar paritesi 1,1918'e çıkarak Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"Euro/dolar paritesindeki yükseliş önemli avantajlar barındırıyor"

Sektör temsilcileri AA muhabirine paritedeki yükselişin Türkiye ihracatçısına etkilerini değerlendirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı ve İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, Avrupa'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunu korurken, Euro/dolar paritesinde son dönemde yaşanan yukarı yönlü hareketlerin Türk ihracatçıları açısından önemli avantajlar barındırdığını aktardı.

Haziran 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyenin, özellikle Euro cinsinden kontrat yapan firmaların rekabet gücünü destekler nitelikte olduğunu belirten Özkan, "Euronun dolar karşısında değerlenmesi, Avrupa'ya ihracat yapan sektörlerimiz için doğrudan bir gelir artışı anlamına geliyor. Bu durum, Türk ihracatçısının fiyat baskısını hafifletirken, maliyet artışlarını dengeleme kapasitesini de artırıyor. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri, katma değerli ve tasarıma dayalı üretim modelleriyle Avrupa pazarında güçlü bir konumda." ifadelerini kullandı.

Özkan, küresel gelişmelerin yönünün de döviz kurları kadar önemli bir diğer faktör olduğuna dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün dünya ticaretinde jeopolitik riskler, tedarik zinciri kırılganlıkları ve yeşil mutabakat çerçevesinde sürdürülebilirlik kriterleri öne çıkıyor. Türk ihracatçısı, sadece kur hareketlerinden değil, aynı zamanda kalite, hızlı teslimat, esnek üretim ve çevre dostu çözümlerle de rekabet avantajı yaratıyor. Dolayısıyla parite gelişmeleri bizim elimizi güçlendirirken, asıl farkı stratejik adaptasyon ve uzun vadeli vizyonumuz ortaya koyuyor. Geldiğimiz noktada, küresel trendlerle uyumlu hareket eden, dijitalleşmeye yatırım yapan, karbon ayak izini azaltan ve markalaşmaya odaklanan firmalarımız Avrupa pazarında daha da güçlü hale gelecek. İhracatımız için fırsat penceresi genişliyor. Euro’nun değer kazanması bu fırsatı hızlandırıcı bir etki yaratıyor. Bizler de Birlik olarak, üyelerimizi bu küresel dönüşüm sürecinde desteklemeye ve Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Fırsatların doğru değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven de Euronun dolara karşı değerlenmesinin özellikle Avrupa pazarına yoğun ihracat yapan Türk firmaları açısından önemli avantajlar barındırdığını kaydetti.

AB'nin, Türkiye'nin en büyük ve en istikrarlı ihracat pazarlarından biri olduğunun altını çizen Seven, bu nedenle Euronun dolar karşısında değer kazanmasının, Türk ihracatçısının rekabet gücünü artırmakta ve ihracat gelirlerinin Türk lirasına dönüşümüne olumlu katkı sağladığını belirtti.

Seven, bununla birlikte, küresel ölçekte dalgalanan enerji fiyatları, navlun maliyetleri, finansmana erişim zorlukları ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin ihracatçıların gündeminde önemini koruduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolayısıyla parite kaynaklı olumlu etkinin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelebilmesi için makro ekonomik istikrarın, ihracatı destekleyen finansman mekanizmalarının ve dış pazarlardaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Gelinen noktada, gemi yat ve hizmetleri sektöründe ülkemiz güçlü üretim kapasitesi, kaliteli ürünleri ve satış sonrası hizmetleriyle küresel ölçekte önemli bir oyuncu konumundadır. Avrupa’da talebin canlı tutulduğu, paritenin ihracatçı lehine seyrettiği bu dönemde Türkiye’nin ihracatta ivmesini sürdürmesi için fırsatların doğru değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz."