Eurostat raporu: Avrupa’nın en pahalı başkentleri belli oldu!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, hanehalkı harcamaları içinde en büyük paya sahip olan barınma maliyetleri Avrupa genelinde ciddi farklılıklar gösteriyor. İki odalı bir dairenin ortalama kira bedeli Cenevre’de 3 bin 350 Euroya kadar çıkarken, Üsküp’te bu rakam 470 Euro seviyelerinde kalıyor.

Euronews haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra, aylık ortalama 3 bin 50 Euro kira bedeliyle 3 bin Euro barajını aşan tek başkent konumunda bulunuyor. Londra, genel sıralamada ise Cenevre'nin ardından ikinci sırada konumlanıyor.

Dublin ve Stockholm 2.650 Euro ile ilk sırada

AB başkentleri arasında ise zirveyi Dublin ve Stockholm paylaşıyor; her iki şehirde de iki odalı bir dairenin ortalama kirasının 2 bin 650 euro olduğu görülüyor. Bu iki şehri, 2 bin 550 Euro'luk ortalamasıyla Norveç'in başkenti Oslo takip ediyor.

Global Property gayrimenkul uzmanı Mikk Kalmet ise Euronews Business'a yaptığı açıklamada, "Avrupa genelinde kiraların bu denli farklılık göstermesinin en büyük nedeni, konut piyasalarının yerel dinamiklere bağlı olmasıdır. Cenevre, Londra, Dublin veya Stockholm gibi merkezlerde yüksek maaşlı çalışanlar, uluslararası şirketler, öğrenciler ve yeni göç edenler nedeniyle çok güçlü bir talep var" ifadelerini kullandı.

Paris 2.500 Euro ile zirvede

Avrupa Birliği'nin en büyük dört ekonomisi ("Big Four") ele alındığında, Fransa'nın başkenti Paris 2 bin 500 Euro'luk ortalama kirasıyla grubun en pahalısı olarak öne çıkıyor. Buna karşılık iki odalı bir dairenin aylık maliyeti Berlin'de 1.750 euro, Madrid'de 1.700 Euro ve Roma'da 1.650 Euro olarak kayıtlara geçti.

Kira bedelinin 2 bin Euro sınırını aştığı diğer Avrupa kentleri ise Kopenhag (2.350 Euro), Lüksemburg (2.350 euro), Reykjavik (2.350 Euro), Lahey (2.150 euro), Bern (2.150 Euro) ve Münih (2.050 Euro) oldu.

Lizbon (1.750 Euro), Prag (1.650 Euro), Viyana (1.600 Euro), Zagreb (1.550 Euro), Helsinki (1.550 Euro) ve Atina (1.500 Euro) ise 1.500 ile 1.750 Euro arasındaki orta-üst grupta kümelendi.

Ankara ilk üçte yer aldı

Listenin alt sıralarında ise Balkan coğrafyası yer aldı. 470 euro'luk Üsküp'ün ardından Priştine 520 Euro ile ikinci sırada geldi.

Türkiye'nin başkenti Ankara ise iki odalı bir daire için ortalama 770 Euro'luk kira bedeliyle Avrupa'nın en ucuz üçüncü şehri oldu.

Avrupa Birliği içindeki en ucuz başkentler ise 900 Euro ile Sofya ve 910 Euro ile Lefkoşa oldu. Bulgaristan ve Kıbrıs, AB sınırları içinde kiracıların en rahat nefes aldığı ülkeler olarak dikkat çekti.

Kiraların 1.000 Euro'nun altında kaldığı diğer kentler ise Tiran (920 Euro) ve Bükreş (930 eEuro) olarak sıralandı.

Doğu ve Orta Avrupa'daki birçok şehir ise 1.200 euro civarında eşitlendi: Belgrad (1.100 Euro), Saraybosna (1.150 Euro), Riga (1.150 Euro), Tallinn (1.150 Euro), Vilnius (1.200 Euro), Varşova (1.300 Euro) ve Budapeşte (1.300 Euro).