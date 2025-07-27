Eurostat: Türkiye, Avrupa’da üniversite mezunu işsizliğinde ilk sırada!

Euronews’ün haberine göre, Avrupa’da üniversite diplomasına sahip olmak işsiz kalma riskini azaltıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamında, üniversite mezunlarının işsizlik oranı genel nüfusa kıyasla daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Üniversite mezunları genel nüfusa göre daha yüksek işsizlik oranına sahip

Fakat 33 Avrupa ülkesi arasında bir istisna var; o da Türkiye. Avrupa Komisyonu’na bağlı Avrupa İstatistik (Eurostat) göre Türkiye’de üniversite mezunları genel nüfusa kıyasla daha yüksek bir işsizlik oranına sahip.

2024’de AB üye ülkeleri, AB adayları ve EFTA ülkeleri dahil 33 ülke arasında 15-74 yaş arası kişiler için işsizlik oranı Çekya’da yüzde 2,6’yla İspanya’da yüzde 11,4 arasında değişiyor. Bu veriler eğitim seviyeleri dikkate alınmaksızın genel nüfusu yansıtıyor. AB ortalaması da yüzde 5,9.

İspanya’yı genel işsizlik oranında takip eden ülkelerse şu şekilde;

Yunanistan: Yüzde 10,1

Türkiye: Yüzde 8,8

Sırbistan: Yüzde 8,6

Finlandiya ve İsveç: Yüzde 8,4

Üniversite mezunları arasında 2024’deki işsizlik oranları Çekya ve Polonya’da yüzde 1,4’le Türkiye’de yüzde 9,2 arasında değişiyor. AB ortalaması yüzde 3,8.

Türkiye’den sonra üniversite mezunları arasında en yüksek işsizlik oranları şu şekilde;

Yunanistan: Yüzde 7,3

İspanya: Yüzde 6,9

Sırbistan: Yüzde 6,5

Fransa: Yüzde 5

Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) göre 2003’te Türkiye’de 53 devlet üniversitesi vardı. Bu 2018’e gelindiğinde 129’a yükseldi. 2024 itibarıyla Türkiye’de 129 devlet üniversitesi ve 75 özel, vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 204 üniversite bulunuyor.

Türkiye’de yükseköğrenim mezunu sayısı arttı

OECD’nin açıklamasında “Bu hızlı genişleme kısmen hükümetin her ilde bir üniversite kurma politikasından kaynaklandı” denildi. OECD’nin Türkiye masasına göre Türkiye’de yükseköğrenim mezunu sayısı, diploma gerektiren işlerin sayısından daha hızlı arttı. Bu durum, üniversite diplomasına sahip olmanın daha önceki faydalarını (iş bulma kolaylığı ve yüksek ücretler) yok etti.