Eurostat verileri: Türkiye’de her 100 kişiden 15’i ısınma sorunu yaşıyor

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, 2024’te AB genelinde nüfusun yüzde 9,2’si konutunu yeterli düzeyde ısıtmakta zorlandı. Oranda önceki yıla kıyasla 1,4 puanlık bir gerileme yaşansa da, enerji yoksulluğu özellikle Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde toplumsal bir problem olarak varlığını sürdürüyor.

AB’de enerji yoksulluğu: Bulgaristan ve Yunanistan zirvede

Verilere göre 2024 yılında konutlarını yeterince ısıtamayanların oranı en yüksek iki ülke Bulgaristan ve Yunanistan oldu. Her iki ülkede de nüfusun yüzde 19’u evlerini yeterince ısıtamadığını bildirdi. Bu oranlar 2023’e kıyasla küçük bir düşüşe işaret etse de, AB ortalamasının iki katından daha yüksek seviyede kaldı.

Bu iki ülkeyi yüzde 18 ile Litvanya, yüzde 17,5 ile İspanya ve yüzde 15,7 ile Portekiz izledi. Türkiye ise yüzde 15,1 ile AB ülkeleri arasında en yüksek 6. sırada yer aldı. Türkiye’de 2023 yılında bu oran yüzde 19,5 seviyesindeydi. Böylece bir yıllık dönemde 4,4 puanlık bir iyileşme gerçekleşti. Ancak Türkiye hâlâ Avrupa ortalamasının çok üzerinde seyrediyor.

Türkiye hâlâ enerji yoksulluğu açısından yüksek riskli ülkeler arasında

Türkiye’de 2024 itibarıyla her 100 kişiden 15’i evini yeterince ısıtamıyor. 2023 yılına göre düşüş gözlense de, bu oran Türkiye’yi hâlâ enerji yoksulluğu açısından yüksek riskli ülkeler arasında konumlandırıyor. Bu oran Türkiye’yi Kıbrıs (yüzde 14,6) ve Fransa (yüzde 11,8) gibi ülkelerin üzerinde tutuyor.

Verilere göre Türkiye, 2024 yılında konutlarını ısıtamayanların oranında Romanya (yüzde 10,8) ve AB ortalaması (yüzde 9,2) ile karşılaştırıldığında olumsuz bir konumda bulunuyor.

Kuzey Avrupa’da enerji yoksulluğu düşük seviyede

Avrupa’nın kuzeyinde enerji yoksulluğunun belirgin şekilde daha düşük olduğu görülüyor. İsviçre (yüzde 0,7), Norveç (yüzde 2,2), Finlandiya (yüzde 2,7), Polonya ve Slovenya (her ikisi yüzde 3,3), Lüksemburg ve Estonya (her ikisi yüzde 3,6) gibi ülkelerde, konutlarını ısıtamayanların oranı AB ortalamasının oldukça altında kaldı.

Avrupa genelinde 2023’te yüzde 10,6 olan oran, 2024’te yüzde 9,2’ye gerileyerek 1,4 puanlık bir düşüş kaydetti. Ancak hâlâ yaklaşık 40 milyon AB vatandaşı evini yeterince ısıtamıyor. Enerji verimliliği yatırımları, sosyal yardımlar ve konut politikalarının bu kesime ulaşmada kritik rol oynadığı vurgulanıyor.