Barınma krizi derinleşiyor: Türkiye Avrupa ortalamasının gerisinde yer aldı

Eurostat’ın 2024 yılına ait Avrupa’da Yaşam Koşulları verileri, Türkiye’nin barınma alanında Avrupa ortalamasının oldukça gerisinde kaldığını ortaya koydu. Açıklanan istatistikler, Türkiye’nin konut masraflarının hane bütçesine yükü, aşırı kalabalık evlerde yaşama oranı ve yeterli ısınma sorunu gibi başlıklarda Avrupa’nın en kırılgan ülkeleri arasında yer aldığını gösteriyor.

Verilere göre Türkiye’de nüfusun yüzde 38,2’si aşırı kalabalık konutlarda yaşamını sürdürüyor. Bu oran, Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 16,9’un iki katını aşarken, Türkiye’yi Romanya (yüzde 40,7) ve Letonya (yüzde 39,3) ile birlikte kıtanın en yoğun konut koşullarına sahip ülkeleri arasına yerleştiriyor. Aşırı kalabalık hanelerin özellikle düşük gelir grubunda ve çocuklu ailelerde yoğunlaştığına dikkat çekiliyor.

Türkiye’de ısınma sorunu

Eurostat verilerine göre Türkiye’de 2023 yılında evini yeterince ısıtamayan nüfusun oranı yüzde 19,5 idi. Bu oran 2024’te yüzde 15,1’e gerilese de Türkiye, hâlâ Avrupa’da ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Avrupa ortalaması ise yüzde 9,2.

Veriler, Türkiye’de ısınma sorununun mutlak olarak azaldığını gösterse de, barınma kalitesinin genel düzeyi hâlâ alarm veriyor.

Türkiye konut masrafı yükünde avrupa’nın ilk dört ülkesi arasında”

Eurostat’ın “housing cost overburden” istatistiğine göre, Türkiye’de hanelerin yüzde 14,8’i gelirinin en az yüzde 40’ını konutla ilgili harcamalara (kira, faturalar, vergiler vb.) ayırıyor. Bu oranla Türkiye, Yunanistan (yüzde 28,9), Norveç (yüzde 15,4) ve İsviçre’nin (yüzde 15,3) ardından Avrupa’da dördüncü sırada yer alıyor. AB ortalaması ise yalnızca yüzde 8,2.

"Türkiye’de barınma sorunu AB ortalamasının çok üzerinde”

