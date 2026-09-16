Ev alıp satacaklar dikkat: Tapu işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

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Taşınmaz alım satımlarında ödeme sürecini daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen Güvenli Ödeme Sistemi’nin 1 Ekim itibarıyla zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Ticaret Bakanlığı’nın Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yaptığı düzenlemeyle hayata geçirilecek sistem sayesinde, satış bedelinin ödenmesi ile tapu devrinin eş zamanlı olarak tamamlanması amaçlanıyor.

Yeni sistemde alıcının yatırdığı tutar, tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına geçmeyecek. Böylece tapu işlemleri sırasında nakit taşıma, sahtecilik, hırsızlık ve dolandırıcılık gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Süreç bankalar ve tapu müdürlükleri üzerinden yürütülecek. Gayrimenkul danışmanları da alıcı ve satıcılara sistemin kullanımı konusunda destek verecek.

Güvenli Ödeme Sistemi için kritik uyarı geldi

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Burak Arpacı, düzenlemenin sektördeki tüm tarafları ilgilendirdiğini belirterek uygulamanın vatandaş mağduriyetlerini önleme açısından önemli olduğunu söyledi. ve şunları kaydetti:

"Bu sistemde emlakçıların aradan çıkma gibi bir durumu yok, ona yol açan bir sistem değil. Vatandaşların tapu dairelerinde para taşımamaları, mağdur olmamaları, yapılan işlemlerin nizami şekilde, her şeyin resmiyete dökülerek gerçekleştirilmesi adına yapılan bir sistem."

Arpacı, oda üyesi emlakçıların büyük bölümünün Güvenli Ödeme Sistemi hakkında bilgi sahibi olduğunu, uygulamaya ilişkin üyelere ayrıca eğitim verileceğini ifade etti.

Alıcı ve satıcılara taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmalarını öneren Arpacı, şikayetlerin önemli kısmının kayıt dışı çalışan kişilerden kaynaklandığını belirtti. Arpacı ayrıca sistemin amacına ulaşması için gerçek değer ile rayiç bedel arasındaki farkın azaltılmasının önem taşıdığına dikkat çekti.