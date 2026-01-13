Ev almak için yurt dışına gidenler rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye vatandaşlarının yurt dışındaki gayrimenkul yatırımları son beş yılda rekorlar kırarken, artmaya devam etti.

BloombergHT’nin derlemesine göre, 2021 yılında 216 milyon dolar olan yıllık yatırım tutarı, Kasım 2025 itibarıyla 2 milyar 657 milyon dolara yükseldi.

12 aylık toplam veriler, yurt dışı gayrimenkul alımlarının yaklaşık 5 yılda yüksek büyüme kaydettiğini gösteriyor.

2021 yılında yalnızca 216 milyon dolar olan gayrimenkul yatırımı, 2023 yılında 673 milyon dolara yükselirken, 2024 ve 2025 yıllarında ivmesini artırdı. 2025 yılı içerisinde 1,9 milyar dolar barajını geçtikten sonra Kasım 2025’te de 2 milyar 657 milyon dolara ulaştı.

2021-2025 dönemine bakıldığında, yurt dışı gayrimenkul alımlarının sürekli bir artış trendinde olduğu izlendi. Özellikle 2024 ve 2025 yıllarında sermaye çıkışının gayrimenkul odaklı olarak hızlandığı verilere yansıdı.