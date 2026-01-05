Ev gençlerine istihdam hamlesi: 5 milyon genç iş gücüne kazandırılacak

Yeni modelin hayata geçirilmesiyle, düzenli bir işte çalışmayan gençlerin sosyal güvenlik sistemine kazandırılması ve uzun vadede emeklilik hakkı elde edebilmelerinin önü açılacak. Bu adımın, hem genç işsizliğinin azaltılmasına hem de iş gücüne katılımın artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Sabah.com.tr'de yer alan habere göre hükümet ev gençleri için yeni bir model üzerinde çalışıyor. 15-29 yaş arasında olan ne eğitim ne de çalışma hayatının içinde bulunan gençler bu modele dahil olacak. Yaklaşık 3,5 milyon gencin ilk etapta istihdama kazandırılmasını hedefleyen proje ile gençler sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Böylelikle çalışmaya gençler, oluşturulan “gelir kriteri” ile emekli olma imkanına sahip olacak.

Ev genci (NEET) nedir, kime denir?

Ev genci olarak tarif edilen ve İngilizcede NEET (Not in Education, Employment or Training) olarak ifade edilen kavram, ne eğitimde ne de istihdamda yer almayan gençleri belirtmek için kullanılıyor. Çoğunlukla 15-29 yaş arası bireyleri kapsayan bu grupta gençler okula gitmiyor, herhangi bir staj veya kursta bulunmuyor ve çalışmıyor.

Diplomalı işsizliği körüklüyor

Ev genci olarak adlandırılan gruptaki bireylerin büyük kesimi aldıkları eğitim ile piyasanın talepleri arasındaki uyuşmazlıktan şikayetçi. Beceri uyuşmazlığı da denilen bu durum, diplomalı işsizliği körüklüyor. Uzun süre iş arayan ancak hayalindeki pozisyona kavuşamayan gençler günden güne umutsuzluğa düşüyor.

Özellikle yaşam şartlarının daha ağır olduğu büyükşehirlerde okuldan yeni mezun olan bir genç ya asgari ücret ya da başlangıç seviyesinde bir maaş ile çalışmak zorunda kalabiliyor. Bu ise barınma ve ulaşım masrafları gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına zar zor yeterken, gençler ailelerinin evinde çalışmadan kalmayı daha akılcı buluyor.

Kamu maliyesine olumsuz etkide bulunuyor

Diğer yandan büyük bir çalışma ve enerji potansiyeline sahip gençlerin atıl vaziyette kalması, hem ekonomik büyümeye hem de kamu maliyesine olumsuz etkide bulunuyor. Ülkenin toplam ekonomik üretimi (GSYİH) daha düşük kalıyor, büyüme yavaşlıyor. Vergi sisteminin dışında kalan milyonlarca genç, sosyal yardımlara daha fazla ihtiyaç duyuyor.

Proje kapsamı şu şekilde;

Yapılan iş gücü piyasası araştırması ile ihtiyaçların tamamı senelik olarak çıkarılacak. Sahada açık iş araştırmaları yapılacak ve hangi alanda ne kadar iş açığı olduğu tespit edilecek.

İŞKUR’da iş ve meslek danışmanlığı hizmeti öncelikli olmak üzere farklı hizmetler sunulacak.

İşsizlerin veya çalışmayan ev gençlerinin istihdama katılmasını kolaylaştıran programlar hayata geçirilecek. İşbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve girişimcilik destekleri arttırılacak.

İşe yerleştirilen gençlerin sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gibi işverene ücret destekleri (sübvansiyonlar) sağlanacak.

Potansiyel işgücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif işgücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkânlarıyla işgücüne katılımları artırılacak.

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif işgücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek.

Mevcut becerileri iş piyasasında geçerliliğini yitirmiş veya aranan niteliklere sahip olmayan kişilere yönelik, yeniden kısa süreli ve yoğun eğitim programları uygulanacak. Örneğin, dijital pazarlama, yazılım kodlama, veri analizi gibi geleceğin mesleklerine yönelik kurslara odaklanılacak.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme programlarından istihdam önceliklendirilmesi için kaynak tahsis edilecek.