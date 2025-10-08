  1. Ekonomim
  3. Ev ilanlarında fahiş artış tespit edildi! Bakanlık 3 kişiye 450 bin liralık ceza uyguladı
Ticaret Bakanlığı, ilan sitelerinde satılık ev fiyatlarında fahiş artış tespit etti. 3 ilan sahibinin milyonluk artışına ceza yağdı. Bakanlık 3 kişiye ayrı ayrı 150 bin liradan toplam 450 bin liralık ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarında yapılan fahiş fiyat artışları nedeniyle üç ilan sahibine toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

İlan sitelerinde fiyat manipülasyonu sürüyor

Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ilan platformlarında kötü niyetli şekilde gerçekleştirilen fiyat manipülasyonları yakından takip ediliyor.

Satılık evdeki fiyat oyunu CİMER’e şikayet edildi

Bu kapsamda, vatandaşlardan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden gelen şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, bazı taşınmaz ilanlarında kısa sürede fahiş fiyat artışları yapıldığı saptandı.

Ev ilanlarında fahiş artış tespit edildi

İncelemeler sonucunda, 16 Eylül’de 9,5 milyon liradan ilana konulan bir taşınmazın fiyatının, sadece 18 gün sonra 13 milyon liraya yükseltildiği tespit edildi. Başka bir ilanda iki hafta içinde 1 milyon liralık artış belirlenirken, bir diğer ilanda ise sadece bir hafta içinde 1,5 milyon liraya yakın fiyat artışı yapıldığı anlaşıldı.

İlan sahiplerine toplam 450 bin liralık ceza uygulandı

Açıklamada, genel ekonomik verilere aykırı fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle bu üç ilan sahibinin her birine 150.000 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. 

Bakanlığın açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketiciyi yanıltan, piyasayı bozucu ve haksız kazanca yol açan her türlü girişime karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesine yer verildi.

