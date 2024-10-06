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Ev sahibi ‘müşteri’ seçiyor! Bu meslek grubuna kiralık ev verilmiyor

Son zamanlarda artan ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklar, kiralık ev arayan avukatları da zor bir duruma soktu. Ev sahiplerinin, bazı meslek gruplarına kiralama konusunda tereddütlü davrandığı görülüyor.

Haber Merkezi
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Ev sahibi ‘müşteri’ seçiyor! Bu meslek grubuna kiralık ev verilmiyor
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Son 3 yılda kiralara yapılan keyfi ve aşırı artışlar, kiracılar ile ev sahipleri arasındaki dava sayısında büyük bir yükselişe neden oldu. Bu anlaşmazlıkların sık sık gündeme gelmesi, kiralık ev arayan avukatları da dolaylı olarak olumsuz etkiledi.

Sektördeki uzmanlar, son dönemde ev sahiplerinin özellikle avukatlara kiralama yapmaktan çekindiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, avukatların hukuki haklarını ve atılacak adımları iyi bilmeleri, bu durumun ortaya çıkmasının başlıca sebebi.

Ev sahipleri "İpin ucu bende olsun" istiyor

Kiralık konut piyasasında yaşanan bu durumu Sabah Gazatesi'ne konuşan Tüketici Konfederasyonu Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "Avukatlara yönelik bu tutumu son dönemde maalesef çok sık duyuyoruz. Ev sahipleri bildiğiniz gibi artık konutu kiraya verirken çıkış taahhütnamesi gibi çeşitli şartlar öne sürerek 'ipin ucu bende olsun' mantığında hareket ediyor. Avukatlar da bu konuda hukuki bilgiye sahip olduğu için bir çekingenlik hali oluşuyor" şeklinde konuştu.

Ev sahibi, 'öğrenci' istiyor

Ev sahiplerinin en çok talep ettiği kiracı kesimini de açıklayan Tren, "Ev sahiplerinin konutlarını en çok kiraya vermek istediği grup, öğrenciler. 2-3 sene kalıp ardından evi boşaltacak olan kiracılar, daha kazançlı grup olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra öğrenciler genellikle bir araya gelip toplu şekilde kaldıkları için, konut sahipleri kira bedellerini daha yüksek talep etme fırsatı yakalıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatlara kiralık ev vermek istemiyorlar

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam da ev sahiplerinin en istemediği kiracı kesiminin avukatlar olduğunu dile getirerek, "Ev sahipleri özellikle son dönemde avukatlara kiralık ev vermekten kaçınıyor.

Bildiğiniz gibi ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının çok arttığı bu süreçte, haklarını daha iyi bilmeleri sebebiyle avukatlara karşı bir önyargı var.

Bu da ev arayışındaki avukat vatandaşlarımız arasında bazı mağduriyetlerin baş göstermesine sebep oluyor.

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