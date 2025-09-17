  1. Ekonomim
Ev sahipleri dikkat! Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?

Birden fazla evi olanlara emlak vergilerinin katlamalı olarak yansıtılacağına dair ortaya çıkan iddialar asılsız çıktı. Kaynaklar, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu konuda çalışma olmadığını belirtti.

Ev sahipleri dikkat! Birden fazla evi olanlar katlamalı vergi mi ödeyecek?
İki ve daha fazla evi olanlara ilişkin yüksek emlak vergisi alınacağına dair iddialar ortaya atıldı. Türkiye'de şu anda birden fazla evi olan kişiler emlak vergisini her ev için rayici ne kadarsa o oranda ödüyor. Konut edinimi nedeniyle herhangi katlamalı vergi sistemi bulunmuyor.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, birden fazla evi olanlara ilişkin herhangi ek vergi çalışması olmadığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığı, katlamalı emlak vergisi gibi bir düzenleme yapılmadığı, Meclis'e sunulması beklenen pakete ilişkin çalışma bulunmadığı belirtildi.

"Vergide Adalet ve Reform Paketi" iddiası

Meclis'in açılmasının ardından "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında katlamalı vergi alınacağı iddia edilmişti. Ancak kaynaklar bu durumla ilgili herhangi çalışmanın yapılmadığını ifade etti.

Yüksek oranlar için çalışma yapılacak

NTV'nin haberine göre hükümet, yüksek artış nedeniyle tepki çeken emlak vergisinde, yetkiyi taktir komisyonlarından alacak. Yeni düzenleme Meclis'e gönderilecek. Düzenlemenin bu yıl yasalaşması gerekiyor. Medyaya yansıyan yüksek vergi oranları da düzeltilecek ve vatandaşın mağdur olmayacağı seviyelerde emlak vergileri oluşturulacak.

