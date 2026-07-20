Ev tekstili, Çin gölgesinde kalan pazarlara açılacak

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye ev tekstili sektörü, yeni büyüme rotasını ABD ve Afrika olarak belirlerken Avrupa'da ise teknik tekstille güçlenmeyi hedefliyor. Yıllardır Avrupa'ya odaklanan sektörün artık yeni pazarlara yönelmesi gerektiğini belirten Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Murat Şahinler, Afrika'da Çin'in hakimiyetine karşı Türkiye'nin birçok ülkede yüzde 1'in altında pay aldığını, ABD'nin ise hâlâ yeterince değerlendirilemeyen dev bir pazar olduğunu söyledi.

Şahinler, ihracatın artırılması, yeni pazarlara erişim, teknik tekstile dönüşüm, dijitalleşme ve ortak yurt dışı satış merkezleri kurulmasına ilişkin hedeflerini EKONOMİ'ye anlattı.

Büyümenin yeni adresi ABD ve Afrika

Sektörün yıllarca Avrupa'dan beslenmesinin doğal bir konfor alanı oluşturduğunu belirten Şahinler, artık bu anlayışın değişmesi gerektiğini söyledi. Avrupa'da yaklaşık yüzde 20 pazar payına sahip olduklarını aktaran Şahinler, “Dünya genelindeki payımız ise yüzde 4 seviyesinde. Yıllardır Avrupa ile çalıştığımız için Avrupa'nın dışına yeterince çıkmamışız. Bundan sonra Amerika'ya, Afrika'ya gitmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 15 yılın en önemli pazarı ABD olacak. Sonrasında ise Afrika ön plana çıkacak” dedi.

Afrika ve ABD pazarlarına yönelik bilgi veren Şahinler, şöyle devam etti: “Batı ve Doğu Afrika'da incelediğimiz birçok ülkede Çin, açık ara lider durumda. Biz ise çoğu pazarda yüzde 0,2-0,6 arasında pay alıyoruz. Bu tablo aslında o pazarlara hiç gitmediğimizi gösteriyor. Afrika öncelikli hedeflerimizden biri olacak. ABD ise yılda yaklaşık 15 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı yapıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin toplam ithalatı da yaklaşık aynı büyüklükte. Buna rağmen ABD'de pazar payımız sadece yüzde 2,1 seviyesinde. Bu kabul edilebilir bir oran değil. Sonbahardan sonra hem Afrika’ya hem de ABD'ye yönelik çalışmalarımıza da hız vereceğiz.”

Hamburg modeliyle dünyaya açılmayı hedefliyor

Yurt dışında ortak satış merkezleri kurulmasının sektör için yeni bir dönemin kapısını açacağını belirten Şahinler, Almanya'da ziyaret ettikleri Hamburg Mode Centrum'un kendilerine önemli bir örnek sunduğunu ifade etti. Merkezin yaklaşık 3 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğu bilgisini veren Şahinler, şunları söyledi: “Burada Çinli, Hintli ve Pakistanlı firmalar var ancak tek bir Türk firması yok. Artık bireysel değil kümelenerek hareket etmeliyiz. Turkish Towels çatısı altında Avrupa ve ABD'de ortak hub'lar kurmayı hedefliyoruz. Hamburg modelini Avrupa’da Almanya, İtalya, Romanya ve ayrıca ABD'de de hayata geçirmek için çalışma yapacağız.”

Teknik tekstilde ihracatı ikiye katlayacak potansiyel

Ev tekstilinin yanı sıra teknik tekstilin Türkiye için büyük fırsat sunduğunu vurgulayan Şahinler, İTHİB ile ortak çalışma yürüttüklerine değindi. Türkiye’nin tekstil, hazır giyim, deri ve halıda toplam 31 milyar dolarlık ihracat yaptığını kaydeden Şahinler, “Avrupa'nın tekstil üretimi ise 105 milyar dolar seviyesinde. Airbag kumaşı, paraşüt kumaşı, inşaat tekstilleri gibi teknik tekstil ürünlerinde çok büyük fırsat var. Sadece airbag kumaşı pazarı 3,8 milyar dolar büyüklüğünde. Avrupa'dan yüzde 10 pay alabilsek tekstil ihracatımızı iki katına çıkarabilecek bir potansiyelden söz ediyoruz. Katma değerli üretime yönelmek zorundayız” dedi.

Hometex Fuarı'nın da sektörün küresel vitrini haline geldiğini dile getiren Şahinler, 50 bin metrekare alanda düzenlenen fuara yaklaşık 600 firmanın katıldığını ve katılımcı memnuniyetinin yüzde 98 seviyesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Ayrıca Turkish Towels markasının uluslararası tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini, milli futbol ve basketbol takımları üzerinden yürütülen iş birliklerinin de markanın küresel bilinirliğine katkı sağladığını ifade etti.

Sipariş iyi, karlılık zayıf

Geçen yıl üretim ve ihracatta yoğun çalıştıklarını ancak artan maliyetleri fiyatlara tam yansıtamadıkları için kârlılığın gerilediğini belirten Şahinler, “Miktar bazında iyiydik ancak zarar etmediysek bunu başarı sayıyoruz. Borcumuz artmadıysa mevcut durumu korumuş oluyoruz. Eskiden maliyetlerimizin yüzde 44'ünü enerji oluştururken, bugün aynı oranda en büyük gider kalemi işçilik oldu. Devletin enerji destekleriyle elektrik ve doğal gaz maliyetleri gerilerken, elektrik faturalarındaki dağıtım bedeli ve yüksek faizler finansman yükünü artırıyor” diye konuştu.

Avrupa pazarında Hindistan alarmı

AB ile Hindistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın sektör açısından önemli sonuçlar doğuracağını ifade eden TETSİAD Başkanı Murat Şahinler, Avrupa pazarındaki rekabetin daha da artacağının altını çizerek, "1 Ocak 2027 itibarıyla Hindistan sıfır gümrükle Avrupa'ya mal göndermeye başlayacak. Daha önce vergi ödeyen Hintli üreticiler ciddi avantaj elde edecek. Önümüzdeki iki-üç yıl içinde Avrupa'daki pazar payımızın yaklaşık yüzde 3'ünü kaybetme riskimiz bulunuyor. Bu nedenle yeni pazarlara yönelmek artık tercih değil zorunluluk" diye konuştu.

Sektör 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyor

Dünya ev tekstili ihracatının yaklaşık 61 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu belirten TETSİAD Başkanı Murat Şahinler, TETSİAD üyelerinin 3,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İç pazarla birlikte sektörün yaklaşık 20 milyar dolarlık hacme ve 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlasına ulaştığını kaydeden Şahinler, kilogram başına ihracat değerinin ise 14 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.