Ev ve otomobil ilanlarında “Fiyat için DM” denetimi: Bakanlık'tan ceza yağdı

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Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde mevzuata aykırı ilan yayınladığı belirlenen işletmelere yönelik yaptırım uygulandı. Denetimler kapsamında 42 emlak işletmesi ile 40 otomotiv galerisine toplam 8,2 milyon TL idari para cezası verildi.

“Fiyat için DM” dönemi bitti

Sosyal medya üzerinden verilen ticari ilanlarda fiyatın açıkça gösterilmesi gerekiyor. Dolayısıyla fiyat bilgisinin mesaj yoluyla verilmesi yeterli kabul edilmiyor.

Bu kapsamda “Fiyat için DM” şeklindeki paylaşımlar da denetleniyor. Aynı şekilde “Fiyat bilgisi için DM” ifadeleri de inceleme kapsamında bulunuyor.

Bakanlığın denetimleri Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlardaki ticari ilanları da kapsıyor. Böylece işletmelerin sosyal medya üzerinden yaptığı taşıt ve taşınmaz paylaşımları da mevzuata uygun olmak zorunda.

Sosyal medya ilanlarında fiyat ve doğrulama şartı

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, taşıt ve taşınmaz ilanlarında doğrulama amacıyla kullanılıyor. Sistem kısaca EİDS olarak adlandırılıyor. EİDS kapsamında kimlik ve yetki doğrulaması yapılıyor. Bakanlık, sistemin sosyal medya ilanlarını da kapsadığını hatırlattı.

Bu nedenle işletmelerin sosyal medyadaki ilanlarında gerekli doğrulama şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Ayrıca paylaşımda EİDS doğrulaması yapılmış ilan bağlantısının bulunması gerekiyor. Bunun yanında satış fiyatının da açık şekilde gösterilmesi isteniyor.

82 işletmeye 8,2 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı denetimlerde toplam 82 işletmenin mevzuata aykırı hareket ettiğini belirledi. Bunların 42’sini emlak işletmeleri oluşturdu. Ayrıca 40 galeri işletmesinin de kurallara aykırı ilan verdiği tespit edildi.

Denetimler sonucunda 82 işletmeye uygulanan idari para cezası 8,2 milyon TL’ye ulaştı. Böylece sosyal medya ilanlarının da resmi ilan düzenlemelerine tabi olduğu bir kez daha belirtildi.

Fiyat bilgisi artık zorunlu

Yeni denetimlerde yalnızca ilan bağlantısı kontrol edilmiyor. Bunun yanı sıra fiyat bilgisinin paylaşımda bulunup bulunmadığına bakılıyor. Bu nedenle işletmelerin satış fiyatını tüketicinin görebileceği şekilde belirtmesi gerekiyor.

Ayrıca sosyal medya paylaşımının EİDS doğrulaması yapılmış ilana yönlendirmesi gerekiyor. Böylece ilanın yetki ve kimlik doğrulaması kontrol edilebiliyor.

Bakanlık, kurallara aykırı ilanların denetlenmeye devam edeceğini bildirdi. Bununla birlikte mevzuata aykırılık tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanacak.