Evcil hayvanlara çip taktırmak için bugün son gün: Çip taktırma ücreti ne kadar?

Evcil hayvanı olanlara zorunlu olan çip uygulamasında bugün son gün.

Çiple birlikte hayvanların aşıları ve yapılan tedaviler kaydediliyor ayrıca kaybolduğunda bulunmasını kolaylaştırıyor.

6. ayını doldurmasına rağmen çipi bulunmayan ked ve köpeklerin sahiplerine ise para cezası uygulanıyor.

Bu işlemi yaptırmak için son gün 31 Aralık, yeni yılla birlikte para cezasının artması bekleniyor.

"Süre uzatılmalı"

Veterinerler çip uygulamasının süresinin tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle uzatılmasını talep ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Erdinç Orhan, mikroçip ve hayvan pasaportlarının yetişmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Orhan, "Mikroçip ile ilgili sorunumuz son 3 hafta içerisinde çözülmüş oldu ama karne sorunumuz hala büyük oranda devam ediyor." dedi.

Çip taktırma ücreti ne kadar?

Çip uygulaması veteriner hekimlerde, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapılabiliyor.

Uygulamanın maliyeti ise karneyle birlikte ortalama 900 lira.

Çipi olmayan hayvanların uçakla, otobüsle seyahati zorlaşacak ve yurt dışına çıkışı mümkün olamayacak.