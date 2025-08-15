Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

  1. Ekonomim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın sunduğu en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardımla, engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşamasıyla, aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını belirten Göktaş, "Bu çerçevede 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira evde bakım yardımında bulunduk." bilgisini paylaştı.

Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı aylık ödemelerinin, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 529 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 6,1 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."

